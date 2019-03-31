影／台商「江蘇昆山工廠」突爆炸起火！　釀7死1重傷

記者朱世凱／綜合報導

江蘇昆山工廠今（31）日早上突然發生爆炸意外，現場瞬間陷入火場，造成7人死亡，1人重傷，4人輕傷，起火原因有待釐清。據悉，該工廠母公司為「華孚科技股份有限公司」，是一間超過60年歷史的台資上市企業。

▲江蘇昆山工廠冒出陣陣黑煙。（圖／翻攝自華孚科技官網）

該公司主要服務於鎂鋁合金等輕金屬加工製造領域，為客戶提供從模具開發設計、鎂合金射出、鎂鋁壓鑄、CNC加工、塗裝、組裝全制程垂直整合OEM／ODM代工服務，其主要生產基地位於大陸昆山（漢鼎精密）。

▼昆山情況通報。（圖／翻攝自微博／昆山發布）

昆山市委宣傳部和市政府新聞辦公室指出，3月31日上午7點12分左右，昆山綜保區漢鼎精密金屬有限公司加工中心工廠的室外場地上，存放廢金屬的一個集裝箱突然發生燃爆，引起工廠起火，導致7人死亡， 1人重傷，4人輕傷。截至上午10點左右，事故現場清理完畢，事故原因正在調查中。

事故發生後，蘇州市委市政府、昆山市委市政府主要領導和分管領導，第一時間趕赴現場指導救援和事故處置工作。據悉，這是近期江蘇工廠的第2起爆炸意外，21日時，江蘇鹽城市一處化工廠21日發生巨爆，截至25日下午為止，死亡人數已增至78人，其中22人身分待確認。

►►江蘇化工廠巨爆「增至78死」 22人身分待確認可能已瞬間汽化

▼華孚科技公司生產基地位在江蘇昆山。（圖／翻攝自華孚科技官網）