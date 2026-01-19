　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸菜商偷用含毒農藥殺蟲或增產　村民不吃當地生產蔬菜

▲大陸官方禁止販售的含毒農藥仍在市面流竄並被黑心農商使用。（圖／翻攝央視）

▲大陸官方禁止販售的含毒農藥仍在市面流竄並被黑心農商使用。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央視《財經調查》節目近日接獲消費者檢舉稱，部分地區仍有商戶及企業違規販售、使用國家明令禁止或限制使用的含毒農藥。調查發現，湖北、河南及雲南等地，存在將禁用或限用農藥流向蔬菜及紅薯等作物的情況，相關農藥來源及流向引起外界重視。

▲大陸官方禁止販售的含毒農藥仍在市面流竄並被黑心農商使用。（圖／翻攝央視）

《都市快報》報導，《財經調查》欄目近日接到消費者的舉報，個別地方的商戶和個別企業，依舊在違規銷售國家明令禁止及一些限制使用的含毒農藥。

報導指出，農藥「克百威」屬於廣譜性殺蟲、殺蟎及殺線蟲劑，為含毒農藥，官方公告明確規定不得用於蔬菜、果樹、茶葉及中草藥材。《中華人民共和國農業農村部公告第736號》亦規定，自2024年6月1日起，撤銷含克百威製劑產品登記並禁止生產。2025年11月底，《財經調查》接獲檢舉，指湖北省天門市岳口鎮有人在蔬菜上使用呋喃丹，即克百威。

湖北天門市岳口鎮七屋巷村多處菜地內，出現十多個已開封、標示「克百威含量1%」的「克百·敵百蟲」包裝袋，並聞到刺鼻農藥味。包裝標示該產品為限制使用，並強調其具觸殺、內吸及胃毒作用，施於土壤後殘效期較長。

▲大陸官方禁止販售的含毒農藥仍在市面流竄並被黑心農商使用。（圖／翻攝央視）

有村民表示，因了解該地蔬菜種植過程，並不會食用當地生產的蔬菜。該蔬菜地種植負責人羅總也坦言，確實使用過「克百·敵百蟲」，並有管道取得國家明令禁止的含毒農藥。

據悉，在武漢新農旺農資經營部，有含1%克百威、標示僅可用於水稻的「馬拉·克百威」農藥，商家明知不得用於蔬菜，仍展示產品後再加以遮掩。

▲大陸官方禁止販售的含毒農藥仍在市面流竄並被黑心農商使用。（圖／翻攝央視）

此外，河南鄭州名為「薯幫主」的薯類作物植保服務商，也私下推薦含毒死蜱的殺蟲配方，並稱是否可用於紅薯取決於是否檢測；其宣傳冊中一款「敵百·毒死蜱」產品，使用作物卻標示為甘蔗。

隨著深入調查、抽絲剝繭，還有商家直接販售禁用含毒農藥甲拌磷。雲南紅河州建水縣小曠野村，多名紅薯種植戶承認為提高產量使用甲拌磷。當地及外地種植戶透露，由於甲拌磷已被禁用，購買管道相對隱密，商家甚至更換外包裝以規避監管，部分農戶也因控制生產成本而選擇違規使用。

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北知名量販店出包　1蔬菜農藥超標

新北知名量販店出包　1蔬菜農藥超標

農曆春節將近，新北市政府衛生局針對市售相關食品及網購冷凍年菜抽驗，共檢驗200件，結果有2件不合格，分別為烏來地區「巴西蘑菇」及連鎖量販店愛買的「菠菜」檢出農藥殘留超標，已立即要求下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局依法後續處辦。

汪超愛吃菜　對決萵苣大口猛啃

汪超愛吃菜　對決萵苣大口猛啃

藍莓「表面白粉」別搓掉！正確洗法曝　不用鹽水、小蘇打

藍莓「表面白粉」別搓掉！正確洗法曝　不用鹽水、小蘇打

泡麵「煮超過這時間」像喝糖水血糖飆！醫示警了

泡麵「煮超過這時間」像喝糖水血糖飆！醫示警了

吃完便當就愛睏！小心暈碳了　營養師教「超強自救法」

吃完便當就愛睏！小心暈碳了　營養師教「超強自救法」

