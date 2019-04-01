免費看壞壞片！「成人版抖音」半年海賺9千萬　警傻眼：會員狂暴增

▲快妖精自稱「成人版抖音」，裡頭全是壞壞影音。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸從2018年底起出現一個自稱是「成人版抖音」的短影音App「快妖精」，雖然界面與「抖音」一模一樣，但內容全是臉紅心跳的影片，用戶不需註冊就能免費瀏覽，若要註冊也只需提供手機號碼及驗證碼即可。警方調查發現，平台上線不到半年，註冊用戶就暴增近300萬。

綜合陸媒報導，「快妖精」為了增添更多影音，推出「妖精月賽」等活動提供獎金，希望用戶上傳更「優質」的內容。對使用者而言，上傳短片不僅可以贏得超高獎金外，還能藉此吸引關注；尺度愈大，粉絲自然就愈多，部分用戶還會留下聯絡方式，私下與粉絲接觸並販賣淫穢影片。

▼「快妖精」還推出有獎金的活動。（圖／翻攝自微博）

據悉，「快妖精」是靠賭博網站的廣告賺錢，甚至參與網路賭博獲利來抽成。深圳市龍崗區警方在耗費3個月的偵查後，於3月23日開始在四川成都、河南鄭州、浙江溫州等地抓獲27名嫌犯。經過初步調查，「快妖精」自去年10月上線後，短短5個月的時間，傳播色情影音超過11萬片，獲利近2000萬元（約新台幣9100萬元）。

許多網友得知該集團被補後紛紛表示「惋惜」，不過有嫌犯坦承，「其實內容真的沒什麼，自己看完後都覺得很無趣，還很浪費時間。」目前，警方正對「快妖精」的軟體開發公司、伺服器供應商及營運團隊展開調查，同時也會追責在「快妖精」上傳、傳播淫穢短片的用戶。