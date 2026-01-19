　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉爸開車接小孩下課被捕！黑歷史跳出讓警狂搖頭：6年4度酒駕

▲陳男6年內4度酒駕遭法院判刑6月。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男6年內4度酒駕遭法院判刑6月。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市一名35歲陳姓男子去年9月3日15時11分許，在北市中山區濱江路涵洞附近駕車行駛時，遭北市警局保大警員攔查，酒測值高達每公升0.52毫克。陳男坦承當日在工地開工，曾飲用高酒精濃度藥酒，卻自認酒意已退，仍駕車跨區到新北三重接送子女下課。台北地院審理後認定其為第4度酒駕累犯，漠視法令規定，依公共危險罪判刑6個月，併科罰金新台幣3萬元，若易科罰金及易服勞役，均以新台幣1千元折算1日。

警方指出，當日下午員警巡邏時發現該車行車不穩，遂上前攔查。陳男供稱，當日8時30分許在工地內飲用約600cc保力達藥酒，休息數小時後自認無礙，仍於下午2時30分駕車出門接小孩，未料途中即遭查獲。

保大警員當場實施酒測，陳男吐氣酒精濃度達0.52mg/L，已明顯超過法定標準，全案依法移送台北地檢署偵辦。法院調查：陳男過去在2018、2020、及去年4月間已有3次酒駕紀錄，分別遭判處3-5月不等徒刑，本次再犯屬累犯情節，顯見陳男是酒駕累犯，因此從重量刑，以示警惕。

警方強調，無論飲用藥酒或一般酒類，只要酒精濃度超標即屬違法，部分民眾誤以為藥酒「較溫和」休息後即可開車，實屬錯誤觀念。北市保大將持續針對酒駕高風險路段加強攔檢取締，心存僥倖酒駕行為人將可能因此遭法辦重罰。

