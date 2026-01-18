　
大陸 大陸焦點 特派現場

串珠代工竟是詐騙！陸寶媽「買170萬元材料」做完才發現上當

▲▼陸「串珠代工詐騙」鎖定主婦　買170萬元材料「做完才發現上當」。（圖／翻攝央視）

▲主婦以為能透過家庭代工補貼家用，卻成為詐騙目標。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸警方近日偵破一起串珠代工詐騙案，涉案金額高達460萬元人民幣（約2000萬元新台幣），詐騙集團利用家庭主婦想賺外快補貼家用的心態，在網路上張貼廣告，聲稱購買串珠材料包，加工寄回後就能賺取手工費。大部分受害者起初真的賺了一點小錢，但之後花更多錢、購買更大量的材料包後，對方就完全失聯，受害者才發現遭到詐騙。

根據央視報導，2025年11月初，四川成都市公安局新津區分局花源派出所接到多名群眾報案，稱遭遇串珠代加工詐騙。報案人多為在家帶娃的「寶媽」，被廣告吸引，稱花380元（約1600元新台幣）購買串珠材料包，加工成成品寄回後，可全額退款，並能賺取每包40元（約170元新台幣）的手工費。

受害者張女士說，她是在一個寶媽群看到，有寶媽說自己做了串珠代工，確實很快就拿到錢，「我想著時間很自由，又能夠帶孩子又能夠掙錢，我就心動了，第一次我是購買了3份材料包，總共花了1140元。」

▲▼陸「串珠代工詐騙」鎖定主婦　買170萬元材料「做完才發現上當」。（圖／翻攝央視）

收到材料後，張女士很快完成製作並寄回，不久就收到了120元的手工費，第一次投入的1140元本金也如約退還，讓她放下了戒心。張女士後來又再次聯繫了商家，追加購買了20多份材料包，這一次製作、寄回包括打款也是非常順暢，而且賺了800多塊錢。

隨後，張女士一口氣訂購了1000多份材料包，總花費達40多萬元（約170萬元新台幣）。但當她和親友趕工完成，聯繫對方回收時，卻發現已被封鎖。

張女士說，她大概用了一個多月的時間，還找了親戚朋友們幫忙，把產品做完準備寄回去的時候，發現訊息發不出去了，打電話也打不通沒有人接了，「我一下就慌了，然後我就馬上找到當地的派出所報案。」

經過四川成都警方深入調查發現，此案受害者遠不止張女士一人，更涉及雲南、貴州、廣西等地，涉案金額超過460萬元。

▲▼陸「串珠代工詐騙」鎖定主婦　買170萬元材料「做完才發現上當」。（圖／翻攝央視）

成都市公安局新津區分局花源派出所副所長羅詩忠說，偵查發現，這起案件的受害人群特殊，基本都是居家婦女。涉案金額大、地域分散，這460多萬元的涉案資金被拆分成上萬條流水，，「犯罪嫌疑人利用他人充當『掛名』法定代表人，自己隱身幕後，通過線上聯繫，一直沒有露面。」

警方透過電話、影片及跨省走訪，固定了70多名受害者的證據；同時對海量資金與社交數據逐一排查，尋找犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。成都市公安局新津區分局花源派出所民警謝嶸鈺說，所有資金最後都流向了兩個隱秘的帳戶，而這兩個帳戶的實際操控人，指向了鄧姓和郭姓兩名嫌疑人。

據調查，鄧、郭兩人為了掩蓋犯罪痕跡，每一到兩個月就會更換員工，讓員工對騙局也一無所知。謝嶸鈺指出，兩人先在網上以每斤僅幾元的低價批量購買手串原材料，包裝後再高價賣給受害者，回收成品後再拆散循環銷售，整個流程都是為了騙取資金。

2025年11月19日，警方將郭嫌控制，三天後，主犯鄧嫌也被抓獲。目前，案件正在進一步偵辦中。

01/16 全台詐欺最新數據

串珠代工竟是詐騙！陸寶媽「買170萬元材料」做完才發現上當

