女大生酒吧叫「Uber」離開…誤上黑色雪佛蘭　14小時後陳屍郊外

▲女大生凌晨2點「上錯車」，被假冒Uber司機的24歲嫌犯殺害。（圖／示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國21歲女大生喬瑟芬（Samantha Josephson）日前在酒吧外叫車，卻誤把一輛私家車當成Uber坐進去，14小時後被一名火雞獵人發現陳屍郊外，四肢及上半身有多處受傷。檢警於1天後逮捕24歲男性嫌犯羅蘭（David Rowland），並依綁架和謀殺罪起訴。

根據CNN報導，南卡羅萊納大學學生喬瑟芬於當地時間22日凌晨和男友及朋友分開，在哥倫比亞市（Columbia）一家酒吧前用手機叫車，之後看見一台黑色的雪佛蘭Impala緩緩接近，誤以為是Uber便坐進車裡。

到了22日下午1點半，室友還是沒有等到喬瑟芬回來，打了手機也不通，焦急之下決定打電話報警。22日下午4點，一名火雞獵人在克拉倫登郡（Clarendon County）郊外發現喬瑟芬的屍體，距離喬瑟芬上車前的位置144公里（90英哩）遠；喬瑟芬的屍體有多處受傷，包括頭頸、臉部、上半身和腿部都有傷痕。

▲喬瑟芬遇害前不久才剛和朋友結束酒吧的聚會。（圖／unsplash）

警方於23日上午逮捕羅蘭，並在同一台車上的副駕駛座和後車箱驗出喬瑟芬的血跡；哥倫比亞市警局局長賀布魯克（W.H.Holbrook）表示，調查員在副駕駛座置物箱找到喬瑟芬的手機，另外還找到窗戶清潔劑。羅蘭被檢警依綁架和謀殺罪嫌送辦。

近日時常穿出有人假扮Uber司機想要對上錯車的乘客意圖不軌，民眾如何避免這些「假司機」的方法其實不難，包括檢查車輛顏色、車牌和型號是否與手機上的資料相符；上車前先確認司機姓名有沒有吻合，更應該把上車地點、即時位置與目的地和好友分享。