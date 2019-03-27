賣原味內褲爽賺5.2萬元　21歲女大生：穿愈久愈值錢

▲女大生為了圓夢，在網路上賣原味內衣褲賺錢。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國紐約大學一名21歲女大生靠著在網路上拋售原味內褲大賺學費，一件原價僅1.5英鎊（約台幣61元）的普通內衣褲，只要穿過便可賣到90英鎊（約台幣3662元），售價還會隨著穿著時間愈久愈值錢，讓她每月輕鬆便能賺到1300英鎊（約台幣5.2萬元）。

這名女大生平時透過網路平台Glamour販售內褲，也兼差當視訊女郎，許多客戶觀看她的視訊表演後，表示想買下身上所穿的內衣褲，出價後她便會脫下寄給對方，「老實說，這樣做讓我感覺對自己的身體更有掌控權，而且能為這些戀物癖提供一個健康的發洩出口，也是很棒的一件事。」

女大生強調這份工作看似危險，但其實十分安全，她會使用假名和電子郵件等方式和客戶聯繫，進行交易也都會選在公開場合，而除了販售原味內褲，還會提供客製化服務，「有一名顧客希望能聞我的腋下，當天我全身衣服穿著好好的，只要讓對方聞15分鐘，就可以賺500美元（約台幣1.5萬元）。」

女大生雖然目前還是學生，但她希望未來能夠全職從事內衣設計工作，為了達成這個夢想，平時除了兼差賣原味內褲，還是一名女服務生和遛狗員，一年約可賺4萬美元（約台幣123萬元）。