影／逛街突肚痛！他轉角脫褲解放…下秒「原地慘摔」　超噁一幕網全笑歪

▲藍衣男解放後，竟然跌坐在自己的「黃金」上。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子逛街時因為肚子痛，便在轉角之處脫褲解放，沒想到蹲到一半時，不曉得是不是腳太痠的緣故，他竟然直接滑倒坐在自己排出的「黃金」上，噁心一幕全被監視錄影器拍下。

據悉，事件發生在去（2018）年2月，近日又再度於網上瘋傳。影像可見，一名身穿藍衣的男子走到轉角處後，就直接脫下褲子露出屁股，微蹲靠在牆上「盡情發洩」，期間他一直往右處看，深怕被人發現；不料當他解放後，不清楚是不是腳痠緣故，他突然腳軟跌倒，屁股瞬間壓在排泄物上。

▼藍衣男趕緊起身，把褲子穿上後假裝沒事離開。（圖／翻攝自微博）

眼看屁股沾滿「黃金」，藍衣男卻假裝不在意，直接把褲子穿上，任由穢物擴散在衣褲就趕緊離去，留下滿地不潔。網友看完紛紛直呼「好噁心」，「個人造業，個人擔」、「超沒水準的」、「感覺很臭…」、「影片有味道」、「這樣逛街還逛得下去嗎？」、「快吐了」、「既然都坐到屎了，幹嘛不一開始就坐著上」。

不過也有人推測，男子在脫褲解放時，因為右腳踩到自己的穢物讓鞋底變滑，隨後起身才會不慎跌倒。「無論如何，在路邊解放就是沒公德心，這樣也算是他的報應。」

▼男子解放過程全都被監視錄影器拍下。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）