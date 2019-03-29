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椅背佛珠掛滿滿！小黃超狂「靜思語＋佛樂」上路　他笑瘋：快被超渡了

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▲▼搭到佛系小黃，你會怎麼想。（圖／網友郭誠煒授權提供，請勿任意轉載）

▲如果計程車擺滿佛具，你會怎麼想？（圖／網友郭誠煒授權提供，請勿任意轉載）

記者朱世凱／台北報導

計程車司機通常會在車內貼廣告、播廣播音樂，但有民眾卻在近日碰上一輛超狂的小黃。男網友分享表示，他攔到一台計程車後坐進去，就看見車內掛滿佛具，座位還貼著靜思語並且播放佛樂，更有趣的是，司機還穿著袈裟（居士服）「引領」他去目的地，讓他直呼「感覺快被普渡（超渡）了！

男網友在臉書「爆廢公社」上表示，「攔到一台計程車，整車搭配佛樂感覺快被普渡了，穿袈裟的司機還真沒看過。」並且附上2張照片，從中可見，不僅椅背上的佛珠掛好掛滿，靜思語和佛經也貼滿椅背；另外，穿居士服的司機還在車上擺兩尊菩薩，並放上眾位師父的照片，平板上也顯示關於宗教的內容。

網友看完紛紛表示，「我也想坐」、「沒看過這麼幽默的」、「今天搭完整個功德無量」、「免費結緣的意思是車資隨喜嗎？」、「業障都沒了」、「坐這種計程車感覺很安心」、「人家混口飯吃，就別刁難了」。

不過也有人說，「這種車別搭也好，感覺會吸無形東西…」、「等下開到西方去」、「走火入魔了吧」、「應該是兼販賣佛珠」、「很怕鬼？」、「這可以檢舉了」、「真的超像靈車」、「佛系味超濃」。

不過原po只把這當作是有趣的社會新鮮事，並沒有過多聯想；不少網友也挺司機說「至少比整車檳榔味香煙味好多了」。

▼原po笑說，感覺像是快被超渡了。（圖／網友郭誠煒授權提供，請勿任意轉載）

▲▼搭到佛系小黃，你會怎麼想。（圖／網友郭誠煒授權提供，請勿任意轉載）

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關鍵字：小黃,計程車,佛樂,靜思語,菩薩,佛珠,佛系小黃,超渡

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