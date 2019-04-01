影／路邊遇臨檢！他淡定掏出「DIY手繪駕照＋身分證」　警一看傻了

▲大叔「用心」自製身分證和駕照。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

廣西柳州市一位交警上（3）月30日進行例行檢查時，攔下一名騎著機車的大叔，不料當他請對方出示證件時，大叔竟然淡定地掏出自己手繪的身份證和機車駕照，讓執法人員全看傻，「看到裡面內容我都驚呆了，它裡面就是一張白紙，用筆寫了身份證，還有駕駛證的內容在裡面！」

綜合陸媒報導，警方表示，證件的外殼和中國一般的駕照沒有分別，不過打開之後竟是一張手寫的白紙。警員詢問，「你沒有駕照（駕駛證）嗎？」對方則淡然回答，「剛才那本就是我抄的。」大叔向警方供稱，因為懶得去考駕照，所以就自己做了一個。

從自製的證件可見，「居民身份證」上寫著姓名覃某某，性別男，其他訊息則為民族、出生年月、住家地址等；此外，中間還貼著一張彩色的兩吋相片。右邊內容則寫著摩托車銀白色125、SIM寶馬發動機、桂BXXXXX字樣。

▼大叔還認為用手繪的證件可以交差。（圖／翻攝自微博）

大叔透露，自己之所以會做出這種「兩證合一」的證件，是覺得交警不會認真看，如果碰上臨檢，就拿出來隨意晃一下，「平時都沒事，沒想到這次交警那麼認真。」

目前，男子因為涉嫌無照駕駛，被交警依法暫扣車輛和自製證件，此案正進一步調查中。網友看完說，「照片居然不是自己畫」、「他心底是尊重法律的」、「很用心的勞作」、「很認真的敷衍」、「來搞笑」、「智商是個好東西」、「掩耳盜鈴新高度」、「我也傻了」。

▼大叔遇臨檢，淡定掏出手繪版證件。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）