大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

記者任以芳／綜合報導

大陸內蒙古指標性鋼鐵國企「包鋼股份」昨18日發生重大工安意外，目前最新死傷數據，2人不幸死亡、8人失聯，另有84人受傷住院治療。根據釋出畫面顯示，爆炸瞬間有一個超級大的鋼鍋頂蓋被炸翻，一飛沖天，像是一條巨龍衝上天際，落地時砸壞民宅，嚇壞當地百姓。

針對這起爆炸意外，包鋼於今19日發布的官方公告，其控股子公司下屬的板材廠煉鋼作業部，於18日下午15時03分發生嚴重的球罐爆炸事故。現場一座容積達650立方公尺的飽和水、蒸汽球罐因不明原因發生強烈爆炸，目前最新數據更新，已知造成2人不幸死亡、8人失聯，另有84人受傷住院治療，災情極為慘重。

▲▼ 內蒙包鋼爆炸、工人 。（圖／翻攝 昨天YT、微博 ）

▲ 內蒙包鋼工廠爆炸，一個超大鋼鍋蓋被炸飛沖天 。（圖／翻攝 昨天YT ）

根據網路釋出畫面，事件發生於下午三點多，附近居民聽到舉列爆炸聲響，接著看到超大一朵白色蘑菇雲衝上天際，接著一個超大黑色鋼蓋瞬間炸飛，伴隨濃煙與火光往天空直衝，遠看像是一條白色巨龍上天。

拍攝者還說，「龍從天上來，禍從地下降。」其他釋出畫面，看得讓人觸目驚心，包鋼工廠燒成廢墟，屋頂塌坍，到處都是鐵皮片散落，窗戶幾乎被震碎，僥倖逃生工人們的臉、手燈是灰塵，甚至被濃煙燻黑，一臉驚慌，急忙重回現場找尋失蹤的工友。

包鋼股份立即啟動緊急應變預案，全力投入人員搜救與傷員救治工作，針對受難者家屬展開善後安撫。據了解，爆炸威力驚人，導致板材廠部分廠房與設備嚴重損毀，連帶影響該產線及周邊區域的生產運作，具體財物損失規模目前仍由相關單位核實評估中。

▲▼ 內蒙包鋼爆炸、工人 。（圖／翻攝 昨天YT、微博 ）

▲▼ 內蒙包鋼爆炸、工人 。（圖／翻攝 昨天YT、微博 ）

▲包鋼工廠爆炸，內部毀損，工人一臉驚恐  。（圖／翻攝 微博 ）

儘管工廠內部受損嚴重，但根據包頭市生態環境部門的追蹤監測，現場並未產生廢水，對周邊大氣及土壤環境暫未造成負面影響。

內蒙古自治區政府已強勢介入，立刻緊急招開記者會上，針對廠區周邊5公里範圍進行全面性的安全隱患排查，目前事故廠區已全面停產，以確保不再發生再次災害。當地供電、供水、供氣及通訊運行目前尚屬正常，居民供暖未受影響，周邊企業也維持正常營運。已排查周邊居民房屋受損狀況並著手修復，初步研判尚未出現結構性安全問題。

目前，相關人員正式成立事故調查組深入釐清原因。官方態度極為強硬，明確宣示將針對失職、失責人員依法依規進行嚴肅追責，強調「絕不姑息」。目前公安機關已依法對相關企業責任人採取強制措施，展現嚴懲不貸的決心。

包鋼股份對此表示，將深刻吸取本次血的教訓，進一步增強安全生產意識，立即在全公司開展安全大排查，堅決守住安全發展底線，防止類似悲劇重演，並將持續履行資訊披露義務。 

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

