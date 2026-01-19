世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

▲世界華人工商婦女企管協會捐贈高規格救護車給金門縣消防局。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

由世界華人工商婦女企管協會（世華）所捐贈的一輛價值新台幣400多萬元的高規格救護車，今（19）日於金門縣消防局舉行啟用典禮，並正式配發金湖消防分隊投入第一線救護勤務，為離島緊急醫療再添關鍵戰力。

啟用典禮由副縣長李文良主持，世華總會與各地分會代表、地方民意代表、鄉鎮首長，以及消防、義消人員到場見證。李文良表示，金門地處離島，醫療與救護資源相對有限，救護人員每次出勤都在與時間賽跑；救護車不僅是交通工具，更是把急救資源送到病患身邊的「移動急診室」，世華跨海捐贈高規格救護車，對地方而言是一場及時雨。

消防局指出，這輛救護車除車體性能提升外，並配備電動式擔架床、攜帶型氣動式自動甦醒器、末端二氧化碳監測儀、成人影像式喉頭鏡及骨內血管穿刺系統等先進裝備，可在第一時間提供更完整的到院前緊急處置。配發至金湖消防分隊後，將優先投入急重症與高風險案件，發揮最大救護效益。

然而，此次捐贈的契機，源自於去年世華總會與金門分會參訪金門縣消防局，實地了解離島救護現況與挑戰後所促成。世華總會長林淑敏表示，黃金救援時間內是否具備足夠且合適的裝備，往往攸關生命的存續，世華希望成為第一線救護人員最堅實的後盾。

消防局長呂英華也指出，隨著高齡化社會來臨，緊急救護需求持續增加，這輛高規格救護車的加入，不僅提升整體量能，也為救護同仁帶來鼓舞，未來將善用設備，讓每一分善意實際轉化為守護金門鄉親生命的力量。