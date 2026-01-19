　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

▲▼世界華人工商婦女企管協會捐贈高規格救護車給金門縣消防局。（圖／記者鄭逢時攝)

▲世界華人工商婦女企管協會捐贈高規格救護車給金門縣消防局。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

由世界華人工商婦女企管協會（世華）所捐贈的一輛價值新台幣400多萬元的高規格救護車，今（19）日於金門縣消防局舉行啟用典禮，並正式配發金湖消防分隊投入第一線救護勤務，為離島緊急醫療再添關鍵戰力。

啟用典禮由副縣長李文良主持，世華總會與各地分會代表、地方民意代表、鄉鎮首長，以及消防、義消人員到場見證。李文良表示，金門地處離島，醫療與救護資源相對有限，救護人員每次出勤都在與時間賽跑；救護車不僅是交通工具，更是把急救資源送到病患身邊的「移動急診室」，世華跨海捐贈高規格救護車，對地方而言是一場及時雨。

▲▼世界華人工商婦女企管協會捐贈高規格救護車給金門縣消防局。（圖／記者鄭逢時攝)

消防局指出，這輛救護車除車體性能提升外，並配備電動式擔架床、攜帶型氣動式自動甦醒器、末端二氧化碳監測儀、成人影像式喉頭鏡及骨內血管穿刺系統等先進裝備，可在第一時間提供更完整的到院前緊急處置。配發至金湖消防分隊後，將優先投入急重症與高風險案件，發揮最大救護效益。

然而，此次捐贈的契機，源自於去年世華總會與金門分會參訪金門縣消防局，實地了解離島救護現況與挑戰後所促成。世華總會長林淑敏表示，黃金救援時間內是否具備足夠且合適的裝備，往往攸關生命的存續，世華希望成為第一線救護人員最堅實的後盾。

▲▼世界華人工商婦女企管協會捐贈高規格救護車給金門縣消防局。（圖／記者鄭逢時攝)

消防局長呂英華也指出，隨著高齡化社會來臨，緊急救護需求持續增加，這輛高規格救護車的加入，不僅提升整體量能，也為救護同仁帶來鼓舞，未來將善用設備，讓每一分善意實際轉化為守護金門鄉親生命的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬
快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！
5檔股票明起「抓去關」！處置到2月2日
快訊／冷血弒雙親！啃老兒新莊落網了
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修
西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂　消防提醒：人離火一定要熄

備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練　模擬大型賣場火災搶救

感謝城市英雄！基隆消防節表揚績優人員　授證國際搜救犬添戰力

追尋教育奉獻足跡！日本石坂莊作顯彰會訪基隆　深化台日歷史情誼

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂　消防提醒：人離火一定要熄

備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練　模擬大型賣場火災搶救

感謝城市英雄！基隆消防節表揚績優人員　授證國際搜救犬添戰力

追尋教育奉獻足跡！日本石坂莊作顯彰會訪基隆　深化台日歷史情誼

接軌國際災防專業　港務公司協同辦理國際海事消防緊急應變活動

快訊／高雄15小學生腸病毒群聚　醫護驚世夫妻隱瞞疫情挨罰12萬

「大寒」3生肖絕地反攻　屬猴憑實力拿下資源、第一名知名度大增

周蕙出道27年有喜了！　曝光感情現況：歡迎小鮮肉

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

【好貼心】邊牧腳步放輕悄悄到床邊守候：不能吵醒媽媽

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

金門「這支消防栓」　消防員優惠

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

葉佳水藝師獅頭製作教學成果展　延長展期

小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

更多熱門

相關新聞

身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照

身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照

立委陳玉珍日前因受訪時表述身分引發爭議，她強調回應係依憲法事實說明，並非否定任何認同，更秀出中華民國護照佐證，呼籲外界理性看待，勿將政治情緒波及金門鄉親。

金門海域防線再強化　簡日成履新

金門海域防線再強化　簡日成履新

馬祖北竿民眾突發肝硬化　海巡派艇送醫

馬祖北竿民眾突發肝硬化　海巡派艇送醫

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

關鍵字：

金門新聞金門世華消防局

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

張菲被拍信義區買甜點！

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面