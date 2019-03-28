女大生賣「原味內衣褲」年收124萬...體味重更貴！還兼聞腋服務

▲女大生靠賣原味內衣賺錢。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一位女大生為了要籌措學費，在網路上販賣自己的「原味內衣褲」，一套大約可以賣超過台幣3千元，穿越久的就可以賣更高的價格，可說是「越陳越香」，再加上其他的打工，女大生一年就賺進了超過百萬元，甚至還曾提供過「聞腋下」等怪異服務。



英國《鏡報》報導，這名來自紐約的21歲女大生表示，她原先的工作是視訊主播，之後發現許多觀眾會想要買她的「原味內衣褲」，才開啟了這個獨特的生意。原味內衣褲販賣的價格會依她穿了多久來決定，一套稍微穿過的內衣褲就可以賣到120美元（約台幣3700元），如果買家想要穿久一點的衣物，或是想要她跟衣物的自拍照，就會再多付錢。

而且做原味內衣褲的生意成本很低廉，她平均每件內衣或內褲只花了1到2美元購買，靠著在網路上販賣原味內衣，加上當服務生和其他的打工，這名女大生一年就賺進了4萬美元（約台幣124萬）。

另外她也提到，有時候也會做些不同的服務，一名熟客就曾經向她敞開心房，表示自己有「腋下癖」，她便讓對方付錢聞腋下，當時她與客戶見面後，並沒有任何裸露行為，衣服穿得好好的，這名男子就這樣聞了她腋下15分鐘，讓她賺進了500美元（約台幣1.5萬）。

這名女大生表示，說實在話，她不覺得這個「職業」很奇怪，「可以透過販賣我的內衣褲賺錢，讓我感到自己權力很強大，因為我可以控制自己的身體，可以用健康的方式提供有特殊癖好的人解決辦法，我覺得是很棒的事」。