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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／3歲童「鑽欄杆」墜海！3大人跳下水忙搶救…結果全失蹤

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記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起恐怖墜海意外，一名3歲孩童在海濱步道遊玩時，不慎在圍欄損壞禁區失足落水。當時雖然風浪很大，但3名大人看到後仍急忙跳下海搶救，最終所有人下落不明。

綜合陸媒報導，事件發生在廣東陽江海陵區一號博物館附近海邊，許多遊客在24日中午時到禁區附近玩耍。景區保全人員表示，三個大人年紀大約為60歲，小孩則是3歲半左右，「（小孩）從（欄杆下面）爬出來，爬到石頭上面去，去照相、吃東西，老人怕他跳下來摔倒，就（跟著）從護欄縫隙下面鑽出來。」

▼小孩嬉戲失足落水，大人著急搶救，沒想到最終全數人都失蹤。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼小孩因為嬉戲失足落水，大人著急搶救，最終全數人都失蹤。（圖／翻攝自梨視頻）

保全又說，「他們鑽護欄的時候，我的手就稍微扶了一下，跟他們解釋說，前面有一個浪太大了不安全，你們年紀大了最好不要去，他們說沒事，我又重複了2遍，他們還是說沒事。」根據當地人的觀察，失事時的浪屬於中度的浪，因為有小孩，「估計是監管不是很到位的情況下，小孩（才）首先掉到海裡，成年人一個一個想去救，結果全部都掉下去了。」

▼搜救隊員仍積極找尋落水4人。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼小孩因為嬉戲失足落水，大人著急搶救，最終全數人都失蹤。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，步道內圍欄因為颱風侵襲，導致多處受損，自2018年已對外關閉，事發路段剛好是圍欄損壞區。目前3名大人和1名小孩都還未尋回，現場搜救工作仍在進行中。網友看完直呼「揪心」，「看的讓人好絕望啊，好好的一家人」、「水火無情」；不過也有人說，「何必要去危險的地方玩」、「禁區不該去」、「不作死就不會死」。

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關鍵字：墜海,失足,欄杆,失蹤

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