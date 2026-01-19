陸2025年失業率5.2％　官方：就業形勢「總體穩定」

▲大陸官方介紹「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國新辦今（19）日上午舉行新聞發布會，介紹「2025年國民經濟運行情況」。就業形勢方面，大陸2025全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，官方稱「就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率平穩」。

大陸國家統計局局長康義介紹稱，全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1％。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3％；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4％。

大陸31個大城市城鎮調查失業率為5.1％。大陸全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。全年農民工總量3億0115萬人，比上年增加142萬人，成長0.5％。其中，本地農民工1億2109萬人，成長0.1％；外出農民工1億8006萬人，成長0.8％。

居民收入方面，大陸全年全國居民人均可支配收入4萬3377元（人民幣，下同），比上年名義成長5.0％，扣除價格因素實際成長5.0％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入5萬6502元，比上年名義成長4.3％，實際成長4.2％；農村居民人均可支配收入2萬4456元，比上年名義成長5.8％，實際成長6.0％。全國居民人均可支配收入中位數3萬6231元，比上年名義成長4.4％。

按大陸全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入1萬0150元，中間偏下收入組2萬2702元，中間收入組3萬5536元，中間偏上收入組5萬5586元，高收入組10萬3778元。

大陸全年全國居民人均消費支出2萬9476元，比上年名義成長4.4％，扣除價格因素實際成長4.4％。全國居民人均食品煙酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾系數，Engel's Coefficient）為29.3％，比上年下降0.5個百分點；全國居民人均服務性消費支出成長4.5％，佔人均消費支出的比重為46.1％，與上年持平。