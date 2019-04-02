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尪請喪假！同事傳LINE教訓…「每次都你休」嗆業績差　妻怒電50字狂翻

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▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲原PO老公請喪假，要處理爸爸後事。（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

「現在勞基法是假的嗎？請個喪假也要被靠杯」，一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出LINE截圖，對話雙方分別是她老公和老公同事。只見該位同事對原PO老公要請喪假的事相當有意見，不斷指指點點、說嘴教訓，讓原PO看不下去，用老公帳號憤怒回嗆。其他人看到同事的訊息後也怒了，「嗆得剛剛好」。

女網友在文中透露，公公因為得了A型流感所以過世了，老公已經照公司規定上網填休假申請表，也向主管報備過。沒想到卻有同事跑來質問，還教訓原PO老公「小心你業績最後，差不多了……你不要被開刀」、「每次有人休、你又休，別人都不會這樣，每次都是你」，最後還說「親人跟工作，你還是要拿捏」、「廠長跟技師長會被你害慘」。

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辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO先生已經向主管告知，同事卻來嗆聲。（示意圖／資料照）

看到訊息後，原PO氣得直接用老公手機回嗆，「我是XX老婆，請問你是沒死過老爸？還是本來就沒老爸、所以你沒家教？下次你死老爸再來告訴我，親情跟工作你選哪邊？」她也在文中解釋，先生的公司除了周日外、其他時是排休，「所以如果有事情，是跟其他技師『調假』」，根本沒有同事說的「別人請假、你也跟著請」的問題，「而且我老公連病假也幾乎不請的」。

原PO表示，目前老公跟2個小孩也都被感染A流，「難道你們希望他去公司散播病毒嗎？」也說該位同事並不是公司主管，雖然詛咒、批評對方是她不對，但她真的很火大，「#請假是員工跟主管及公司的事關你屁事」。

看到貼文和LINE訊息截圖後，其他人也紛紛怒批同事，「管太寬了吧？真的是誇張」、「回覆得很棒啊……公司主管都沒說話，對方憑什麼在那碎嘴」、「我還以為是主管……如果是同事，真的管太多」。不過也有人認為，「看對方的敘述，你根本沒有說你們請假的時間是哪幾天啊」、「他應該是偷聽到老大們的閒聊，本想好意提醒，結果越界了吧」、「他是不是不知道你請喪假？」

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▼原PO丈夫和同事對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：請假,喪假,同事,流感,技師,爆怨公社

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