50元便當！飯菜塞滿滿「紙盒都變型」CP值爆表　一看配菜驚：居然有雞心

▲這……這樣只要50元嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

能吃到便宜、大分量又好吃的便當，對外食族來說是小確幸。一名女網友貼出一個便當的照片，只見裡面有1樣主菜、3道配菜，飯上還澆了肉燥，塞滿菜飯的紙盒整個變形，「這樣花了50」。最高CP值的不只如此，網友看到某樣配菜後，驚呼那才是便當的亮點，「不公布一下店家嗎」、「這是做慈善事業吧！」

「我要抱怨這家老闆娘」，女網友在臉書《爆怨公社》文中表示，說她每次買飯「飯超多的、菜超多、吃超飽的！」接著貼出便當的照片，只見紙盒規格為3+1格，整個便當分量滿到紙盒都有點變形。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲右下角那一格是雞心嗎？也太佛了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

菜色部分，首先左邊格子鋪滿白飯，上面澆了肉燥醬汁，還放了一份紅燒肉；右邊3格則是配菜，但其中一格竟然擺滿「雞心」，數一數至少有7顆左右。看到照片後，其他人紛紛暴動「那雞心的量是怎麼回事」、「臭老闆！這樣她賺什麼啦」、「雞心配菜也太威了」、「光雞心就接近30了，佛價啊」、「買大碗肉燥飯送菜送肉是吧？」

超佛心店家讓網友忍不住跪求地址，有人則是透露這間店位在南部，「在台南後壁鄉」、「不是自家人在賣，純粹就是老闆娘佛心來的」，也有網友說「南部日常，南部其實很多地方自助餐，看起來好像沒生意，其實都是臥虎藏龍，便宜又好吃」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！