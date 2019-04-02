開箱硅藻土腳踏墊！她刷不掉「角落發霉」　上網反應冏爆：也太失敗

▲網友開箱硅藻土腳踏墊後發現角落「有污漬」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

購物網站唯美的商品照往往都是僅供參考，還是要以實品為主，有位網友日前就買了一片硅藻土腳踏墊，收到之後卻發現上面有髒污，刷了好幾次也刷不掉，最後決定跟賣家反應。結果她仔細查看訂單記錄後，才發現一切都是誤會一場，網友們也都笑說「超適合愚人節」、「花紋也太少了啦」。

一位女網友1日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己在知名購物平台上買了一片「硅藻土吸水腳踏墊」，收到貨後立刻興奮地開箱，沒想到打開後發現腳踏墊的角落有一些灰黑色的點點和紋路，心想應該是發霉或是髒污。不過她刷了好幾下之後發現髒污還是沒有消失，決定向賣家反應一下。

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▲ 大理石花紋的腳踏墊 。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到她再次打開訂單記錄，仔細一看才發現原來自己買的是「大理石紋路」版本的腳踏墊，「那個發霉是大理石紋路，害我刷那麼辛苦！」

網友看完都笑翻表示「太適合愚人節」，「你一定還邊刷邊罵吼」、「沒事幹嘛裝大理石呢」、「真的像發霉」、「失敗的大理石」、「花紋也太少了啦」。另外也有過來人大讚硅藻土腳踏墊超好用，濕濕的腳踩上去瞬間變乾爽，感覺也比一般的毛料腳踏墊衛生，「這好用，刷完又像新的一樣很快乾」、「我朋友買太便宜的那種 一片400多的，某次走路踩下去 就破了~」、「不要買太便宜的」、「其實正確是用砂紙磨一磨，然後濕布擦乾即可」。

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▼ 相似款杯墊 。（圖／翻攝自爆怨公社）