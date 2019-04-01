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填初診單「格子這麼小」怒氣值破表　她傻眼一攤...網狂嘲：該加掛腦科

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掛號,醫院,看診（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名診所護士日前遇到一位患者，對方拿到初診單時，立刻語氣不善地質問她，格子這個小怎麼寫，而她見狀瞬間傻眼，但還是耐著性子好聲提醒。大票網友看完，忍不住嘲諷「如果這是家眼科醫院或者是看腦的，就非常合理了」、「他要看的是精神科吧」。

女護士前幾天忍不住在「爆怨公社」發文，還原當天的對話，當時患者不耐煩地問說，「妳們這個電話的格子這麼小，我是要怎麼寫？」只見醫院門診初診單被摺成一半，所以身分證及電話兩攔，瞬間少了一大半。

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▲病患填初診單！怒怨「格子這麼小」　她傻眼一攤...網嘲：該加掛腦科。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲沒打開...格子當然小。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然對方的態度讓她無言，但女護士仍壓住怨氣，好聲地回「因為你沒打開啊。」而po文一出掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「覺得他是故意的，勾選其他，轉精神科」、「問他需不需要看眼科」、「備註：不用轉診，直接泡蛇酒」、「過去病史可以幫他勾其他」、「完了！他病得不輕欸」。

另外，也有人質疑，「紙又不大張，為什麼要折一半再拿給人填？蠻奇怪的，這樣做不是雙方都更麻煩嗎？第一次看到有人這麼做。」對此，原po回應，「初診單放一疊在那裡，正常人都知道拿一張，接著打開寫......。

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▼這樣夠大嗎XDDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲病患填初診單！怒怨「格子這麼小」　她傻眼一攤...網嘲：該加掛腦科。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：初診單,掛號,病患,護士,爆怨公社

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