愚人節騙懷第2胎！消防員尪回家「聞到大姨媽」秒識破　她驚呆：職業病喔

▲原PO本來想騙消防員尪「懷第2胎」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

愚人節許多大小玩笑盡出，大家都使出各種招數想整人。一名女網友昨日在臉書《爆怨公社》發文，說她本來要騙老公自己懷了第2胎，沒想到消防員尪回家後，鼻子一聞秒識破原PO，讓她忍不住直呼「這是消防員的職業病嗎？」看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「你老公鼻子也太厲害了」、「是搜救犬的職業病吧！」

原PO昨天晚上8點多，貼文表示愚人節本來要騙老公懷了第二胎，「結果他昨天早上8點下班回家，就對我說他有聞到一股血腥味……然後就讓他發現大姨媽來訪」。整人招數馬上被識破，讓原PO最後忍不住標註「#這是消防員的職業病嗎？」

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▲消防員尪一聞，就知道原PO月經來了。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛笑說，「生肖屬蚊」、「我玩不了 ，因我老公已結紮」、「你老公鼻子也太厲害了」、「我今年只能玩……唉唷～我破水了」、「我老公也是消防員說他聞得到欸，神扯」、「今天懷孕、離婚、結婚的都希望你們夢想成真」、「老公吸血鬼來著，鼻子這麼靈」、「有說謊的味道」。

有人則是好奇，怎麼可能聞得出月經的味道，馬上就有網友表示，「我還真的有一個男生朋友鼻子很好，都聞的到知道女孩什麼時候來，他說他對這味道很敏感」、「真的聞得到啊！我從小聞得到那個味道，長大後才知道自己聞到的是什麼」、「我不是消防員，但我也聞得到」、「我之前生理期都還沒來，我男友就說快了，我就傻眼。然後他說他聞到血腥味，過一天之後真的來了」。

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