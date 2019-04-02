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彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬　豬都吃膩了

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▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉芭樂為全台第二大產地，種植面積達500公頃，因為太相信政治人物「貨出去，錢進來」的說詞，讓農民們繼續為芭樂幼果「包粒」，想說可以因此多產一季，多賺點錢，沒想到就在前幾天下雨過後，產地價格從一台斤15元慘跌到3到5元，讓農民大喊拿去餵豬，豬都吃膩了，甚至有農民將芭樂當成垃圾丟棄。

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

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陳姓農民說，為了下一季種得好，4月開始是芭樂剪枝時間，結果農民搶著繼續「包粒」增產，造成供過於求的現象，眼看著這些芭樂，看到韓國瑜市長為高雄拼命外銷農產品，也希望能幫忙彰化。

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

根據農糧署的網站顯示，在107年3月間，全台各市場芭樂總量為4千公噸，而今年3月總量為6千多公噸，足足比去年同期多了2千多公噸，等於增加近7成的產量，而價格也從30．5元掉到17.1元。

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣溪州鄉為全台第二的芭樂產區，種植大約有500公頃的面積，從4月整枝後，7月就可收成，一年可收成3-4次，全年生產量平均每分地，有3千公斤的銷售量，溪州農會指出，以2018年整年度銷售成績來看，「了錢是無，賺多是還好」。

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

農會推廣部指出，目前溪州芭樂有中大盤商到產地收購、農會共同產銷與農友的自產自銷等3種途徑。往年在過為農曆春節後2月間價格開始滑落1台斤大約8-10元，但今年價格年初因為暖冬又無雨一直維持1台斤15元的價格，至3月底的下雨後，價格才一路跌到3-5元，4月開始又得面臨剪枝重整，農會評估，價格會大幅滑落，應該是產量增加供過於求，產銷不平衡所致，未來會再加強輔導。

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣農業處長陳炳森說，去年暖冬、加上農曆春節前價格都不錯，今年的量確實多了1到2千公噸，過年後就發現芭樂產量過多，當時已請各鄉鎮農會宣導不要再「包粒」，目前的市價4台斤都還有百元的價格，每年4月初清明節過後芭樂要進行要剪枝整修，目前已啟動相關措施，過年後已接洽加拿大外銷廠商，目前陸續出貨櫃，至今已外銷85噸以上，還有貨櫃外銷，也有請其他通路商協助促銷，包括大陸，國內也與大型超商、超市、大型加工廠等洽談，農產品產銷會做整年度計畫、以減少崩盤情形。

▲溪州鄉芭樂產地價格崩盤，一台斤只剩3到5元，農民叫苦連天。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：芭樂,溪州,韓國瑜,供過於求

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