高雄民進黨籍議員鄭孟洳質詢韓國瑜後　韓粉恐嚇「殺妳全家」

▲民進黨議員鄭孟洳質詢韓國瑜後遭人恐嚇。（圖／記者李唯甄翻攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜，連兩天進議會備詢，2日民進黨籍議員鄭孟洳才在質詢時提到，希望韓國瑜能約束韓粉、結果質詢結束後，鄭孟洳的臉書卻立刻遭到韓粉留言恐嚇，揚言要「殺掉她全家」。對此韓國瑜震怒表示，已經請警方全力揪出這名惡劣份子，並找人保護鄭孟洳的人身安全。

▲民進黨議員鄭孟洳質詢韓國瑜後遭人恐嚇。（圖／記者李唯甄翻攝）

鄭孟洳表示，質詢時自己保持理性態度，質詢重點也放在高雄治安和新住民等議題，她提醒市長應該想辦法約束韓粉，不要動輒就攻擊批評韓國瑜的人，韓國瑜也一再強調「愛與包容」，只是沒想到質詢一結束，立刻有人跑到鄭孟洳臉書留言，恐嚇要殺她全家。

▲民進黨議員鄭孟洳質詢韓國瑜後遭人恐嚇。（圖／記者李唯甄翻攝）

聽到消息的韓國瑜，相當生氣，中午休息時間特別從市長室走出來，並找來警察局長了解狀況，韓國瑜表示「高雄市議員代表市民在議會質詢、不管質詢內容怎樣、怎麽可以由網路上的人去威脅殺她全家」，韓國瑜也當下要求警方立專案，找出幕後黑手。

刑事局表示，現在已經著手調查留言恐嚇的民眾，另外也派人保護鄭孟洳和家人的人身安全。鄭孟洳則表示，自己將對這名韓粉提告，並呼籲韓國瑜正視並約束韓粉。

▼民進黨議員鄭孟洳質詢韓國瑜後遭人恐嚇。（圖／記者李唯甄翻攝）