陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平臉書講「公道話」

▲前立法院長王金平。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

陸委會主委陳明通一席「禽獸說」，暗指高雄市長韓國瑜「豬狗不如」，引來各方圍剿，雖說上午緊急召開記者會道歉，卻無法止血。對此，前立法院長王金平在臉書發文，呼籲政府應與韓國瑜合作，藍綠應放下選舉仇恨，共同為高雄拚經濟。

為這番爭議言論，陳明通兩度鞠躬道歉，強調是自己讓外界誤解，願概括承受。對於國民黨立法院黨團幹部要求陳明通下台負責，陳僅說「有注意到他們的談話」。

▲王金平臉書。（圖／記者蔡浩祥翻攝）

王金平在臉書指出，韓國瑜出訪大陸，一路被執政黨質疑，從「賣台」、「配合統戰」、「同意一國兩制」等等，現在韓帶著大筆訂單及MOU回台灣，反而更出現「只求溫飽，與豬狗禽獸無異」的激烈批評。甚且，政府還急著要把韓市長簽的訂單定義為「政治訂單」。

王金平呼籲，政府應該放下藍綠選舉仇恨，正視韓國瑜為高雄拼經濟的用心。如果政府認為韓的作為有所不足，應是主動積極地提供協助，而不是鋪天蓋地式的攻訐。

他強調，拼經濟不分藍綠，台灣沒有本錢繼續惡鬥與內耗，任何人願意出去為台灣拼經濟，我們都應該肯定並且給予協助。

▼陸委會主委陳明通道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）