賴清德：韓國瑜「反一國兩制」在台灣或在大陸的說法要一致

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德4月2日到訪台南市時說，參與民進黨總統初選，是要接棒承擔台灣的責任，在黨內他要進行一場君子之爭，籲請所有支持者千萬不要攻擊總統蔡英文，「這樣對我的幫助更大」，此外，對於韓國瑜表態反對一國兩制，賴清德強調，韓國瑜對反對一國兩制的說法，「在台灣及中國」的說法要一致，避免國人混淆。

▲前行政院長賴清德說，韓國瑜反對一國兩制的說法，「在台灣、在中國」的說法要一致，避免國人混淆。（圖／記者林悅攝）

賴清德說，他是為了勇於承擔台灣責任才參選民進黨總統初選，他希望這是一場君子之爭，在初選過程無論是他或他的支持者，一定要秉持這個原則，千萬不要攻擊蔡英文總統，對於蔡英文總統的支持者也不要攻擊，更不要相互攻擊，這樣對他的幫助更大。

賴清德說，他向民進黨協調小組報告過，他參選的原因是因民進黨當前處境十分困難嚴峻，2020年民進黨如輸掉總統與立委席次，那輸的不只是政權，台灣民主、主權也會受到挑戰，「中國提出習五點統一台灣近程目標時」，國民黨未提出相關對策，反而提出和平協議，這讓民眾十分焦慮，所以他要出來接棒，承擔使命。賴清德說第二是這場總統初選是場君子之爭的話，更加有助於黨內團結，獲得社會力量的支持，他會走完相關程序，最後讓人民來決定由誰參選。

對於韓國瑜說不參選2020總統大選，賴清德表示，韓國瑜對外如何發言他並不清楚，所以他不方便評論。另對於韓國瑜在議會表明他反對一國兩制，賴清德則說，國人普遍無法接受一國兩制，台灣是主權獨立的國家，過著民主自由人權的生活，大家都很珍惜，習近平發表「習五點」表明沒有九二共識、沒有一中各表，只有一國兩制。

對次民進黨五人小組是否會找賴清德再次協調，賴清德表示尊重黨中央，此外有關民進黨是否召開全代會，賴清德也表示相信民進黨主席卓榮泰會處理好。