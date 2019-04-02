王浩宇愚人節嗆選高雄立委　潘恆旭：左楠區是送死

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

桃園市議員王浩宇在愚人節時po文說要到高雄市左營、楠梓區參選立委，隨後刪文。曾經說過如果王浩宇到高雄選立委時會奉陪的高雄市觀光局長潘恆旭，則是很認真的建議王浩宇，如果要來高雄選立委，應該要到大寮、林園選區選，因為左楠參選，「是送死」。

▲高市觀光局長潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）

潘恆旭昨在臉書轉貼王浩宇臉書PO文截圖指出，「想了一整天，既然韓市長公開喊話要我到高雄選立委，我決定投入今年左營、楠梓立委選舉，挑戰民進黨籍劉世芳，以及國民黨黃昭順或陳宜民，能夠讓大家看清韓國瑜真面目，我責無旁貸。」潘恒旭說，有網友看到王浩宇PO文立即截圖傳給他，他之前曾承諾王來高雄選，自己就奉陪到底，不過他來高雄選的話，就幫助國民黨多一席，甚至是「八仙過海」，國民黨派誰出來選都無所謂。

▲高市觀光局長潘恆旭臉書ＰＯ文嗆王浩宇。（圖／記者洪靖宜翻攝）

潘恆旭回應，如果王浩宇要來，當然要歡迎，但左楠區藍軍比較多，都「普遍討厭王浩宇」，所以他如果來這一區選「一定送死」，所以想邀請他到林園大寮這區，這裡是深綠的選舉，還有綠色的票會願意投給他，表示這是為王浩宇好，想勸他來林園跟大寮選。

媒體問潘恆旭真的要王浩宇對戰？潘恆旭直說，「已經證實這是他愚人節的玩笑，雖然我很認真。他如果當真，我就認真，但是他不當真，我們就不用當真」。