郭綜合辦幼兒抓周　親子趣味互動熱鬧溫馨

▲台南市郭綜合醫院在兒童節前，舉辦「寶寶回娘家度晬來抓周」活動，吸引父母及親族帶著周歲孩兒參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在少子化社會，孩子個個是寶，當寶寶滿周歲時，「抓周」預測未來志趣，是民間盛行的傳統習俗，深受家人重視，如今成為親友與親子間的趣味互動，台南市郭綜合醫院在兒童節前，舉辦「寶寶回娘家度晬來抓周」活動，吸引父母及親族帶著周歲孩兒參與，親友們並不停獵取美妙鏡頭，使得現場熱鬧非凡且相當溫馨。

參與活動的6位寶寶們，是1年前在郭綜合醫院出生，由父母及家族陪同回到院，個個活潑而人見人愛，其中林哲寬由祖父母林博忠、陳麗安及父母林家崟、許思雯陪同，祖孫三代參與更樂不可支，68歲的陳麗安表示，她早期也在郭綜合醫院生產，如今見到愛孫在同院誕生後快樂長大，感到特別高興，更感念早年總裁郭國銓在她生產期間不時的關懷，帶給產婦及病友無比的溫暖，讓她忘掉產期的辛苦，只有滿滿的回憶，至今仍記得當年的美好，再見醫院的不斷擴大，永續發展、造福病友，深感興奮。

台灣傳統習俗中，「抓周」是寶寶滿周歲的第一個重要儀式，會先祭祖，告訴祖先寶寶滿一歲的訊息，祈求寶寶能健康成長，然後在神桌前準備一個米篩，在裡邊上擺放筆墨、印章、算盤（計算機）、錢幣（金元寶）、雞腿、尺、葱、蒜、稻草、書籍、刀劍等18樣各具意義的常用物品，現在增加樂器、吹風機、梳子、飛機、郵輪、火車、勺子、湯匙、聽筒、注射器等，接著讓寶寶坐在米篩前，讓寶寶隨意抓取，透過孩子抓取的物品寓意預測小孩未來的志趣，以及將來會選擇的行業與命運。

對寶貝未來滿懷希望的各組家族，個個目不轉睛、專注的看幼兒在米篩內選那種，林哲寬拿起聽診器時，主持人高喊未來可能當醫師，祖母高興地表示將來果真如願，希望有機會回到他出生的醫院服務；有人拿到計算機、算盤，象徵可望成為會計師、在金融界或商界發展、有寶寶拿到樂器、球，則象徵可成為音樂家、運動家；也有拿到葱，主持人則盛讚幼兒的聰明；每個吉祥物均帶給全家人對孩兒無窮希望，大人在旁不停拍照、錄影、爭相留下孩兒難得的抓周紀錄，還來個家族大合照。

郭綜合醫院還為參與抓周的孩兒準備虎頭帽，讓他們戴著來慶祝滿周歲，由於式樣可愛，精美漂亮，人人喜愛，傳說摸摸虎頭，吃穿不愁，覺得值得收藏的紀念性物品。主辦單位還設計聰明門供嬰兒及家人拍照，還有遊戲區讓寶寶玩，讓參與的各家族深覺窩心；同時為爸爸們安排一項（猜猜我是誰）趣味遊戲，溢趣橫生，使大人小孩樂翻天。



現代版的抓周不同於傳統，認為所抓物品從代表未來職業，轉變為「親友與親子之間的趣味互動」，親族想留下孩子成長過程的每一個重要美好紀錄及回憶，並藉此期願孩子健康快樂長大。郭綜合醫院結合傳統與現代，在月子中心孫嘉霙領軍安排，高級專員蘇中主持下，整個活動過程更讓參與者覺得趣味橫生且深具意義，而每位參與者也獲頒證書及益智啟發配對球、枕頭天絲棉被、木製小積木和餐點，每組興高采烈地滿載而歸。