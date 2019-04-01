　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

郭綜合辦幼兒抓周　親子趣味互動熱鬧溫馨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市郭綜合醫院在兒童節前，舉辦「寶寶回娘家度晬來抓周」活動，吸引父母及親族帶著周歲孩兒參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在少子化社會，孩子個個是寶，當寶寶滿周歲時，「抓周」預測未來志趣，是民間盛行的傳統習俗，深受家人重視，如今成為親友與親子間的趣味互動，台南市郭綜合醫院在兒童節前，舉辦「寶寶回娘家度晬來抓周」活動，吸引父母及親族帶著周歲孩兒參與，親友們並不停獵取美妙鏡頭，使得現場熱鬧非凡且相當溫馨。

參與活動的6位寶寶們，是1年前在郭綜合醫院出生，由父母及家族陪同回到院，個個活潑而人見人愛，其中林哲寬由祖父母林博忠、陳麗安及父母林家崟、許思雯陪同，祖孫三代參與更樂不可支，68歲的陳麗安表示，她早期也在郭綜合醫院生產，如今見到愛孫在同院誕生後快樂長大，感到特別高興，更感念早年總裁郭國銓在她生產期間不時的關懷，帶給產婦及病友無比的溫暖，讓她忘掉產期的辛苦，只有滿滿的回憶，至今仍記得當年的美好，再見醫院的不斷擴大，永續發展、造福病友，深感興奮。

▲台南市郭綜合醫院在兒童節前，舉辦「寶寶回娘家度晬來抓周」活動，吸引父母及親族帶著周歲孩兒參與。（圖／記者林悅翻攝）

台灣傳統習俗中，「抓周」是寶寶滿周歲的第一個重要儀式，會先祭祖，告訴祖先寶寶滿一歲的訊息，祈求寶寶能健康成長，然後在神桌前準備一個米篩，在裡邊上擺放筆墨、印章、算盤（計算機）、錢幣（金元寶）、雞腿、尺、葱、蒜、稻草、書籍、刀劍等18樣各具意義的常用物品，現在增加樂器、吹風機、梳子、飛機、郵輪、火車、勺子、湯匙、聽筒、注射器等，接著讓寶寶坐在米篩前，讓寶寶隨意抓取，透過孩子抓取的物品寓意預測小孩未來的志趣，以及將來會選擇的行業與命運。

對寶貝未來滿懷希望的各組家族，個個目不轉睛、專注的看幼兒在米篩內選那種，林哲寬拿起聽診器時，主持人高喊未來可能當醫師，祖母高興地表示將來果真如願，希望有機會回到他出生的醫院服務；有人拿到計算機、算盤，象徵可望成為會計師、在金融界或商界發展、有寶寶拿到樂器、球，則象徵可成為音樂家、運動家；也有拿到葱，主持人則盛讚幼兒的聰明；每個吉祥物均帶給全家人對孩兒無窮希望，大人在旁不停拍照、錄影、爭相留下孩兒難得的抓周紀錄，還來個家族大合照。

郭綜合醫院還為參與抓周的孩兒準備虎頭帽，讓他們戴著來慶祝滿周歲，由於式樣可愛，精美漂亮，人人喜愛，傳說摸摸虎頭，吃穿不愁，覺得值得收藏的紀念性物品。主辦單位還設計聰明門供嬰兒及家人拍照，還有遊戲區讓寶寶玩，讓參與的各家族深覺窩心；同時為爸爸們安排一項（猜猜我是誰）趣味遊戲，溢趣橫生，使大人小孩樂翻天。

現代版的抓周不同於傳統，認為所抓物品從代表未來職業，轉變為「親友與親子之間的趣味互動」，親族想留下孩子成長過程的每一個重要美好紀錄及回憶，並藉此期願孩子健康快樂長大。郭綜合醫院結合傳統與現代，在月子中心孫嘉霙領軍安排，高級專員蘇中主持下，整個活動過程更讓參與者覺得趣味橫生且深具意義，而每位參與者也獲頒證書及益智啟發配對球、枕頭天絲棉被、木製小積木和餐點，每組興高采烈地滿載而歸。

ET快訊
網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻
瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！飛首爾見公婆

關鍵字：郭綜合,幼兒,抓周,親子,趣味互動

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不接受一國兩制！　韓國瑜「摸著心臟再說一次」：我熱愛中華民國

「像個漢子」綠議員送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉托腮幫：無計劃

台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金

影／桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

驚悚畫面曝光！婦人遭「休旅車輾撞」1秒噴飛...倒地抽搐命危

影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

IFOAM亞洲有機青年論壇　各國青農探索台灣有機

郭綜合辦幼兒抓周　親子趣味互動熱鬧溫馨

社區學校合作彩繪林思容壁畫　普悠瑪罹難老師畫作回春

探索體育　破冰＆低高空走繩＆地向越野考驗團隊合作

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

小S驕傲：今天腿非常漂亮　自曝合體大S拍真人秀

IFOAM亞洲有機青年論壇　各國青農探索台灣有機

郭綜合辦幼兒抓周　親子趣味互動熱鬧溫馨

社區學校合作彩繪林思容壁畫　普悠瑪罹難老師畫作回春

探索體育　破冰＆低高空走繩＆地向越野考驗團隊合作

民進黨總統大選　宜蘭基層要最強組合蔡賴配

為清明食安　宜蘭衛生局提供民眾食品簡易DIY篩檢試劑

空歡喜！今年房稅仍81％　藍營砲轟黃偉哲把市民騙得團團轉

宜縣府送全國兒童節禮物　兒童清明連假免費遊綠博

台南清明節應景食品抽驗　衛生局：全數合格！

用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

「糖朝」港式飲茶退出東區！轉戰微風南京...房仲揭關鍵原因

從愛情得不到安全感！專家「一句話」破盲點：問題根本不在對方

陳庭妮跑迪奧唇膏趴耍心機　約會「妝」親切

台大教授柯慶明「住處跌倒」辭世　享壽73歲！文化部將呈請總統褒揚

太正之櫻浪漫風暴！《新櫻花大戰》 PS4 繁中版預定今冬發售

17歲獨眼老柴遭棄　原主「不擬續養」丟牠在收容所繞圈

野獸重返台籃戰場？　黃金世代「回家打球」象徵意義大

新年號公布後…日本街頭「號外」搶瘋　轉手開價1萬日圓

IFOAM亞洲有機青年論壇　各國青農探索台灣有機

暱稱瑤瑤公主「豬八戒比比」 　《2分之一強》韓男星IG放閃私照曝光

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

桃園流感疫苗　市民月底前免費接..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

鬼頭刀價格低迷　謝龍介、關鍵時..

1名醫師守護全島　義大進駐綠島..

診斷性子宮腔鏡　可發現深層子宮..

全光交換邊緣資料網路　驚豔國際

「原台南測候所」　重新開放

佯裝新進員工行竊　巧遇員工報警..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

三隻小豬來找茶　長女學生執教鞭

王金平高歌　賀大專校友聯合會授..

墾丁音樂季逢連假　緝毒犬威力掃..

這風景真「梅」！原住民採梅活動

阿仁局長督軍　永康警查獲外勞店..

更多熱門

相關新聞

10家推免費！連假主題樂園優惠懶人包

為迎接兒童節連續假期到來（4月4日至4月7日），交通部觀光局今（1）宣布聯合22家主題樂園推出精彩豐富的活動方案，其中有10家都推出免費優惠，歡迎全國大小朋友一同歡樂出遊，為全家創造歡樂與快樂回憶。

電子書vs.紙本　親子共讀互動有差

兒童連假就來這！好看好拍又好玩

離開後變美！愛自己的訣竅在這

遛小孩來這！免費看展、搭小火車

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

《玩很大》輸了走心：氣死！

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

為AirPower才買　網嗆退AirPods

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面