離開後變美！綠玫瑰：別因結果否定曾經，才是愛自己

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「不少女性在分開後都變美了！」妳是否也聽過類似的話呢？女人離開婚姻、消沉一段時間後，再度出現，卻像回了春一樣，既自信又美麗，這樣的故事在新聞版面常常上映，然而，雖然周遭確實有些華麗變身的例子，但，自己難免還是覺得，「離這個敘述，我好像還有很長的距離…」

其實，不管是正式婚姻，還是像我這樣長達7年的愛情長跑，在與對方的關係中，我們總是把自己掏空，用盡全部力氣，深怕對方感受不到這雙手，捧上的愛與關懷，有了小孩更是！每個早晨跟時間賽跑，刷牙特別用力，做事特別帶勁，鯊魚夾一上，捨我其誰？

在忙碌的歲月裡，一個不小心，我們就忘了自己是誰，自己討厭什麼，自己喜歡什麼，雞腿飯總是留雞腿給孩子，再累也不忘給老公張羅宵夜，連看到大家常拿來鼓勵他人的「愛自己」，都喪失了理解力，「我知道要愛自己，但，什麼是愛自己？」這人人都會說的「愛自己」，實在太籠統，有時候還帶點商業伎倆的成分呢！

不管是外遇劈腿、暴力衝突、婆媳爭執、個性不合，中間各種撕破、各種互相攻防、各種的「全是妳的錯！」，那些事非不分，也無法解釋清楚的控訴，對受傷的人來說，都是一種背叛、一種拋棄。

人家說「一朝被蛇咬，十年怕草繩。」被伴侶如此打擊後，女人難免失去對自己的定義，有小孩的，拼命掙錢，沒小孩的，不敢再愛，渾渾噩噩好些年後，驀然回首，竟然發現好多衝突並不是自己的錯。

妳和他、他和妳，那些愛都曾經真實，不因為後來的過失而褪色！那些容易給承諾又守不住的人，到哪、對誰，都是這個樣子，真的不用因為現在的狀況，而完全否定過去的相處與美好，當發現自己對往事不再抗拒，接受了人心改變而導致的現況後，不再責怪自己、責怪別人，妳將會發現自己的成長與美麗。

回到我們自己身上，「愛自己」這三個字太籠統了，連我這個純文字工作者都很難理解，但，經過歲月慢慢推敲，具體來說，所謂的「愛自己」，就是成為自己喜歡的樣子，而不是別人期待的模樣。

當繁華落盡，當自責結束，我選擇，重新做女人。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。