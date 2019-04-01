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連假「主題樂園優惠」懶人包！10家推免費入園、劍湖山只要99元

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【廣編】劍湖山世界雞年大雞大利！　賞花看展免費（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山推出「身分證有5、2、1」購票只要99元起優惠。（圖／劍湖山提供）

記者曹悅華／台北報導

為迎接兒童節連續假期到來（4月4日至4月7日），交通部觀光局今（1）宣布聯合22家主題樂園推出精彩豐富的活動方案，其中有10家都推出免費優惠，歡迎全國大小朋友一同歡樂出遊，為全家創造歡樂與快樂回憶。

兒童節連假期間（4月4日至4月7日）遊園限定方案：

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北部地區：

•野柳海洋世界大人購票陪同之12歲以下1位兒童免費
•雲仙樂園買1日遊優惠套餐送12歲以下1位兒童免費入園
•小人國主題樂園3歲以上未滿6歲兒童入園贈恐龍帽
•六福村主題遊樂園12歲以下全面免費，父母同享520元
•小叮噹科學主題樂園全民皆享兒童票320元加贈現金紅包
•萬瑞森林樂園山訓漆彈套票399元

▲六福村主題遊樂園。（圖／六福旅遊集團提供)

▲六福村12歲以下全面免費。（圖／六福旅遊集團提供）

中部地區：

•西湖渡假村臉書按讚家長購票享1名12歲以下免費入園
•麗寶樂園搭配成人現場購買全票享12歲以下免費
•東勢林場遊樂區12歲以下享160元入園
•九族文化村紫戀薰衣草季優惠票650元
•泰雅渡假村門票優惠價199元，生肖屬豬免費
•劍湖山世界「身分證5、2、1優惠」購票99元起

南部地區：

•尖山埤江南渡假村12歲以下兒童免費，陪同者皆享兒童票
•義大世界成人兒童價、兒童再半價
•8大森林樂園100元入園
•大路觀主題樂園12歲以上入園只要199元，12歲以下50元
•小墾丁渡假村兒童節入住12歲以下贈送星空小禮物

東部地區：

•綠舞日式主題園區12歲以下兒童，免費入園
•遠雄海洋公園生肖屬豬免費，花蓮鄉親12歲以下免費，13歲以上只要250元
•怡園渡假村花蓮鄉親半價，13歲以下免費。

另外，觀光局補充，業者也推出搭乘大眾運輸入園享門票優惠價或與公共運輸業者合作超值套票等優惠措施，包括六福村主題遊樂園持大眾運輸憑證可享門票優惠價599元、小人國主題樂園憑證入園450元、小叮噹科學主題樂園憑證入園320元、西湖渡假村出示乘車購票證明享購250元門票、麗寶樂園提供免費接駁車、東勢林場遊樂區搭客運入園160元、九族文化村日月潭水陸空好行套票1,160元、杉林溪森林生態渡假園區搭乘公共運輸入園享200元優惠、劍湖山世界搭台灣好行可享399元優惠、尖山埤江南渡假村持客運票根享兒童價入園、小墾丁渡假村提供恆春免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運購票贈50元抵用券等11家業者參與。詳細優惠內容請洽全台主題樂園網查詢

最後，觀光局呼籲出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程規劃，建議連續假期多利用公共運輸工具出遊，全台旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間照常提供服務，歡迎民眾多加運用。

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關鍵字：兒童連續假期,清明連假,主題樂園,遊樂園,兒童節,免費,親子

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