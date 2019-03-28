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大人逛Mall小孩放電！恐龍森林特展、佩佩豬小火車免費體驗

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生活中心／綜合報導

爸爸媽媽看過來！兒童清明連假又多了些遛小孩的好去處！ Global Mall一口氣推出能近距離互動的「恐龍森林特展」、銷售獨家授權商品的「汪汪隊立大功」快閃店，以及能搭乘體驗的「佩佩豬小火車」，並規劃一系列親子活動，讓大朋友逛街購物之餘，小朋友也能盡情放電！

▲恐龍森林特展,汪汪隊立大功快閃店,佩佩豬小火車。（圖／環球購物中心提供）
▲「恐龍森林特展」有會動會吼叫的迅猛龍，就像置身在侏儸紀公園裡。（圖／環球購物中心提供）

Global Mall林口A9舉辦免費「恐龍森林特展」規劃三個主題區，不僅可沿著腳印追蹤隱身叢林中巨型兇猛的異特龍、會動會吼叫的迅猛龍，讓恐龍迷就像置身在侏羅紀公園裡，還有三角龍、牛龍小型的擬真恐龍能近距離接觸，廣受小小孩歡迎。現場還設置了拓印互動區，及規劃恐龍探險導覽、陶土拓印DIY及禪繞畫等體驗互動，邀請親子3月底前一起探索恐龍世界的奧秘。

▲恐龍森林特展,汪汪隊立大功快閃店,佩佩豬小火車。（圖／環球購物中心提供）
▲Global Mall新北中和推「汪汪隊立大功」快閃店，有獨家授權的主題商品。（圖／環球購物中心提供）

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Global Mall新北中和則引進「汪汪隊立大功」快閃店，即日起到4月24日將有獨家授權的主題商品，滿足小朋友的幻想；除了實用又可愛的保溫瓶、兒童雨傘，還有好玩的數字油畫，以及汪汪隊立大功爆米花，讓小朋友邊吃爆米花，邊跟著汪汪隊挑戰任務。另外，4月5日將舉辦「阿奇見面會」，當天只要在「汪汪隊立大功」快閃店單筆消費滿888元，包含食品1件，即可與狗狗明星阿奇拍照，限額30名。

▲恐龍森林特展,汪汪隊立大功快閃店,佩佩豬小火車。（圖／環球購物中心提供）
▲活動期間購買粉紅豬小妹商品滿額，就能免費搭乘豬爺爺小火車。（圖／環球購物中心提供）

還有兒童界的巨星、超人氣卡通佩佩豬也來了！3月20日至4月12日在Global Mall新北中和，只要活動期間於現場購買粉紅豬小妹商品滿額，就可以免費搭乘豬爺爺小火車乙次，跟著豬爺爺一起繞行，享受歡樂時光、留下趣味回憶。

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關鍵字：Global Mall,環球購物中心,兒童節,連假,親子,恐龍森林特展,汪汪隊立大功,快閃店,佩佩豬小火車

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