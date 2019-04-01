影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

記者劉昌松／台北報導

保外就醫的前總統陳水扁日前，在臉書直播25分鐘評論高雄市長韓國瑜，引起國民黨籍立委費鴻泰、許育仁等立委不滿，4月1日到台北地檢署控告法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠、台中監獄典獄長邱鴻基3人瀆職，費鴻泰質疑：「陳水扁在外面做網紅，你們不知道嗎？」希望法務部、中監要扁回監。

▲國民黨立委告法務部長蔡清祥等官員瀆職 。（圖／記者劉昌松攝）

陳水扁因貪汙等罪判刑定讞入監，2015年間，經醫師診斷鑑定後獲保外醫治，當時他曾同意保外就醫期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動，等「三不」規定，但至今4年來，多次活動引發爭議。

立委許育仁細數過去陳水扁踩紅線行為，包括沒有事先通報就北賞李登輝壽宴，凱達格蘭基金會酒會、接受日本產經新聞訪問，出席陳其邁、陳致中聯合競選總部造勢晚會，接見台南市長黃偉哲，。

對於扁在日前又開臉書直播，罵「韓國瑜當總統大家一起死」，費鴻泰認為，扁在25分鐘直播時，條理非常清楚，沒有生病，其實柯文哲說了，他一開始就在裝病，既然病好了，來干涉台灣的政治，還出來講說沒有要自殺，代表他精神上也沒有問題，費要求法務部、矯正署「把耳朵打開、把眼睛睜開，看看陳水扁在戕害我們的司法，如果司法被這樣的踐踏，沒有人會相信司法。」

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