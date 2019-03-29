兒童連假就來這！粉紅豬小妹、水豚君展、童玩繽紛樂園好拍又好玩

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兒童節4天連假即將到來，Global Mall應景推出一系列親子活動，除了免費的「我愛媽咪‧粉紅豬小妹巡迴展」、「水豚君の甜蜜約會」特展，還打造期間限定的「童玩繽紛樂園」，有超夢幻的旋轉木馬、咖啡杯、升空旋轉飛機、海盜船等6項遊樂設施，好看、好拍又好玩！



▲Global Mall引進粉紅豬小妹卡通主角人物公仔，歡慶兒童節。（圖／環球購物中心提供）

「我愛媽咪‧粉紅豬小妹巡迴展」首場將於4/4在新北中和登場，接著會到桃園A8、林口A9、屏東市及新左營車站巡迴展出；平常只出現在銀幕中的主要人物，包含粉紅豬小妹家族還有同學蕾貝卡、艾蜜莉、蘇西、丹尼等，共18隻公仔通通都以1:1比例現身，一起幫媽媽慶祝母親節，舉辦母親節派對、親手做蛋糕、還有到奶奶花園摘花做成禮物送給媽媽。



▲購買粉紅豬小妹商品滿額，能免費搭乘「爺爺豬小火車」。（圖／環球購物中心提供）

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另外，連假期間也將在屏東市、林口A9、桃園A8、新北中和舉辦「粉紅豬小妹見面會」，讓小小粉絲能與卡通明星近距離互動；而於4/12前在Global Mall新北中和2F活動區，購買粉紅豬小妹商品滿額，還能免費搭乘「爺爺豬小火車」。



▲超萌、超療癒的水豚君將出現在Global Mall林口A9。（圖／環球購物中心提供）

林口A9則祭出療癒界天王-「水豚君の甜蜜約會」特展，4/1起賣萌登場！不僅可以看到水豚君萌萌身影與台灣在地特色-九份風情、珍珠奶茶融合，超適合打卡拍照，還有期間限定獨家商品，現場消費滿額，還能獲得限量水豚君萬向冷水壺。



▲Global Mall新北中和店戶外推出期間限定「童玩繽紛樂園」。（圖／環球購物中心提供）

光是能看、能拍不過癮！Global Mall還在新北中和店戶外，打造期間限定的「童玩繽紛樂園」，有夢幻的旋轉木馬、甜蜜小熊咖啡杯、升空旋轉飛機、粉紅小飛機、冰淇淋小火車、海盜船等6項遊樂設施，任一項遊樂設施為100元，購買套票則享5項300元的優惠，也是讓小孩放電的好去處！

至於開幕以來深受親子客喜愛，位於南港車站「探險樂園」的Crazy Cart Café，兒童節連假期間也推出親子套餐，只要990元起，親子就可以享甩尾開車樂趣。