不接受一國兩制！　韓國瑜「摸著心臟再說一次」：我熱愛中華民國

地方中心／高雄報導

韓國瑜1日接受議會質詢時，被民進黨議員多次重砲轟擊「中聯辦」、「一國兩制」。對此，韓國瑜表示，「我支持中華民國、我熱愛中華民國，我不接受一國兩制」而面對議員的質疑，他則表示，「要我脫掉衣服，摸著心臟再說一次嗎？」。

▲ 韓國瑜接受議會質詢。（圖／地方中心攝）

民進黨議員開頭就批，「恭喜韓市長獲得中共的認證，在台灣一國兩制的代言人。請問進到中聯辦的時候，有沒有明確跟中聯辦主任表達支持一國兩制？或是說有沒有跟中聯辦主任表達台灣人民目前不接受一國兩制？」

對此，韓國瑜表示，「我們進入中聯辦不談政治性議題，沒有提到任何一國兩制」而被議員詢問中聯辦發新聞稿聲明一事，韓國瑜則回應：「你相信誰？我還是（中聯辦）新聞稿？」此外，議員又再度重批，「市長你敢不敢發新聞稿，告訴中聯辦，一國兩制是虛假的，請韓市長表態，你對一國兩制的態度」。

面對接連的重砲質詢，韓國瑜顯得有些無奈與不耐煩，而他也再次回應：「你相信我講的話，還是新聞稿？我支持中華民國、熱愛中華民國，我不接受一國兩制，要我脫掉衣服摸著心臟再說一次嗎？」

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