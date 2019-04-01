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社會 社會焦點 保障人權

桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

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記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區中山東路超商內提款機在3月30日凌晨打烊後，遭歹徒以鐵鍊強行拖離裝上車偷走，損失約120多萬元；警方成立專案小組，鎖定開自小貨車和自小客車鍾、張2名男子積極查緝犯嫌到案。

▲2名歹徒趁超商打烊強行搬離提款機。（圖／楊梅警分局提供）

▲歹徒趁超商打烊強行搬離提款機。（圖／楊梅警分局提供）

▲竊嫌破壞超商玻璃後將提款載走。（圖／楊梅警分局提供）

▲竊嫌破壞超商玻璃後將提款載走。（圖／楊梅警分局提供）

警方表示，這起超商偷走提款機案件，在新竹也曾發生類似案件，4名竊嫌鎖定桃園市偏僻小鎮，以該超商每日營業時間到6至24時，利用凌晨2時45分許，戴口罩帽子和手套分別駕駛偷得白色自小貨客車，以工具破壞玻璃門進入超商內行竊，原本是要竊取收銀機內錢財，未果後再將歪腦筋動到提款機，先以工具破壞後再以鐵鍊將超商內提款機搬離走，直接裝上自小客車載往他處拆解，竊取提款機內現金。

▲警方拉起封鎖線。（圖／楊梅警分局提供）

▲警方拉起封鎖線。（圖／楊梅警分局提供）

轄區楊梅分局立即成立專案小組，積極調閱監視器，在草叢水溝發現本案提款機上面螢幕部分機器及全新未拆封工具板手等證物，經專案小組比對鎖定自小客車駕駛鍾姓嫌犯，對本案有意思聯絡、行為分工共犯之重嫌。另專案小組續查涉案車輛逃逸路線，在新屋區張姓嫌犯老家，現場遺留提款機殘餘物、拖行用鐵鍊，鑑識小隊已採證送驗。持續所定嫌犯特徵，積極查緝４名犯嫌到案，並針對轄區內深夜無營業的超商加強安全維護。

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關鍵字：超商,打烊,提款機

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