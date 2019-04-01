產薯條原則「幹XX塞爆」　他爆麥當勞打工經驗...網接力歪樓

▲一名網友指出之前在麥當勞打工，他的產薯條原則是「幹X娘塞爆」，引發網友熱議。（圖／取自臉書「加藤軍台灣粉絲團2.0」攝）

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書「加藤軍台灣粉絲團2.0」發文，指出之前在麥當勞打工，他的產薯條原則是「幹X娘塞爆」，且每次產薯條就是一大包，「小薯產成大薯，中薯產成巨薯，大暑買一送一」，並說那個月上班經理跑來問他，「這個月薯條虧損26箱，你有頭緒嗎？」他則回「我他媽怎麼會知道」。

網友表示，他之前是麥當勞打工仔，產薯原則就是「塞爆」，每次都是一大包，「跟把整個薯條站的薯條送給你沒兩樣」。網友指出，他那個月上班25天，所以經理跑來問他「這個月薯條虧損26箱，你有頭緒嗎？」他則回說「我他媽怎麼會知道」。

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此事一曝光，引發網友依樣畫葫蘆神回覆，「我之前是在機車行修車的，而我修機車的原則是『幹X娘拆爆』」、「我之前是在麥當勞打工的，而我加漢堡美乃滋的原則是『幹X娘加爆』」、「我之前是在冰淇淋店打工的，而我挖冰淇淋的原則是『幹X娘挖爆』」、「我現在是做道士的，我做道士的引魂原則就是『幹X娘引爆』」。許多網友則表示「實在太好笑了」。

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