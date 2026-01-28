　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豐原爆禽流感！中市府急設指揮所　周邊3公里清消作業已完成

▲豐原爆禽流感！中市府急設指揮所，周邊3公里「清消作業已完成」。（圖／台中市政府提供）

▲台中豐原地區卻傳出蛋雞場雞隻確診禽流感大量死亡，周邊3公里「清消作業已完成」。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

過年將近，但台中豐原地區卻傳出蛋雞場雞隻確診禽流感大量死亡，台中市政府已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀。

市長盧秀燕今天上午受訪指出，該雞場已經證實是禽流感，依規定場內所有雞隻都必須進行撲殺清場，由於冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情，因此針對台中市大約171個雞場，已請各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府會依規定開罰。

▲豐原爆禽流感！中市府急設指揮所，周邊3公里「清消作業已完成」。（圖／台中市政府提供）

▲農業局已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。（圖／台中市政府提供）

農業局說明，目前該案場約有1700隻雞隻死亡，場內在養雞隻約7000隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

農業局指出，關於撲殺作業，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證，並配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

關鍵字：

禽流感豐原蛋雞場台中

