豐原爆禽流感！中市府急設指揮所　周邊3公里清消作業已完成

▲台中豐原地區卻傳出蛋雞場雞隻確診禽流感大量死亡，周邊3公里「清消作業已完成」。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

過年將近，但台中豐原地區卻傳出蛋雞場雞隻確診禽流感大量死亡，台中市政府已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀。

市長盧秀燕今天上午受訪指出，該雞場已經證實是禽流感，依規定場內所有雞隻都必須進行撲殺清場，由於冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情，因此針對台中市大約171個雞場，已請各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府會依規定開罰。

▲農業局已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。（圖／台中市政府提供）



農業局說明，目前該案場約有1700隻雞隻死亡，場內在養雞隻約7000隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

農業局指出，關於撲殺作業，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這兩天內完成。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證，並配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。