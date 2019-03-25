還在番茄醬加砂糖！鄉民曝麥當勞「15種隱藏版吃法」　鐵粉驚：現在才知道

▲麥當勞是許多人的最愛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

台灣速食業龍頭麥當勞，便宜、方便又好吃深受台灣民眾喜愛，也有人會研究麥當勞各種隱藏吃法。一名網友在PTT表示，說因為分組討論的關係，最近很常在麥當勞聚餐，學到了某種隱藏吃法，深受震撼的時候，隔天又發現另一個神祕好吃的組合，讓他忍不住PO文請教其他人「還有什麼其他很厲害的組合嗎？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上表示，因為分組討論的關係，最近一群人很常在麥當勞聚餐，藉著這個機會，他跟組員學到「番茄醬+砂糖」的隱藏吃法，正深受震撼時，隔天又發現「薯條沾冰炫風」這個神秘、好吃的組合，讓他忍不住請教，還有沒有什麼其他很厲害的組合。

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▲原PO問麥當勞隱藏吃法。（示意圖／記者鄒鎮宇攝）

看到貼文後，許多薯條派的人紛紛留言，「薯條塞到蘋果派裡面」、「薯條沾或倒進玉米湯」、「薯條加冰炫風要去鹽再加」、「我都薯條沾蛋捲冰淇淋」、「薯條+奶昔」。漢堡派的網友則說，「滿福堡夾薯餅」、「特製牛肉吉士堡不醬不黃瓜，直接配去鹽薯條一起吃」。

其他隱藏吃法還有，「玉米湯加奶油球跟黑胡椒」、「拿熱騰騰的蘋果派，沾起佈滿Oreo碎片的冰炫風才是王道」、「雪碧加奶油球」、「以前打工同事都用錫蘭紅茶+鮮奶，很好喝，外面都喝不到這種味道嗚嗚！還有把蘋果派冰冰箱，超好吃」、「番茄醬配胡椒粉2比，薯條記得去鹽」、「冰炫風+少許柳橙汁，很推」。

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