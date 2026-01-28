連鎖牛丼店「買牛肉蛋餅」！價格曝全推爆：比早餐店便宜

▲台灣松屋。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店1月初開幕，凌晨5點就開始營業，因此有販售早餐。就有網友PO出菜單，大推一品項，「$45塊的牛肉蛋餅，讚嘆松屋，我將成為松屋早餐的信徒，直到吃膩為止」，貼文引發討論，不少人看到價格與內容都相當實在，紛紛驚呼CP值太高。

原PO在Threads發文指出，自己點了「45元的牛肉蛋餅」，似乎滿意不已，自己因此成為「松屋早餐的信徒」。不過隔天他也補充分享的後果，「昨天做餐等五分鐘，今天等十分鐘，希望店員不會恨我。」

一票吃過秒點頭「比早餐店划算」

貼文一出，許多人紛紛心動，「原來台灣松屋的競爭力是在早上嗎」、「45，比早餐店便宜」、「完全不知道有賣早餐欸～看起來不錯，我要去吃！」還有吃過的網友點頭，「三個字：超級好吃」、「超好吃，牛肉起司的也很讚，而且我覺得比很多早餐店都划算」、「請勿發文宣傳。」

不少網友則好奇求問販售時段，釣出松屋小編親自回覆「5：00－11：00」。事實上，蛋餅是台灣限定餐點，在早餐時段（5:00-11:00）即可在全台門市點到，包含起司玉米蛋餅、泡菜豬燒肉蛋餅、牛肉蛋餅、牛肉起司蛋餅，價格是43-55元，相當划算。

星巴克也被推「變平價」：麵包50-70元

不過，去年也有網友大推星巴克早餐，說他早上帶孩子去星巴克，才發現餐點竟意外實惠，「麵包50至70元，檸檬塔只要70元」，相比動輒200元起跳的精品麵包店，反而平價許多。這番感嘆意外引發熱烈討論，許多人直呼「星巴克默默變成平民咖啡廳了。」

有網友則是大推其他連鎖店，「以前吃麥當勞是奢華，現在是平價選擇」、「如果跟外面的連鎖早餐店相比，我也覺得星巴克還比較便宜」、「身為都自己開伙的人，最近真的有感，只要是連鎖企業真的都是佛心物價。」