得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！他神用15秒震天喇叭聲逼退　網嗨：超療癒

▲前方白車光明正大插隊。（圖／翻攝自YouTube爆料公社5.0影片）

網搜小組／綜合報導



一名網友近日在爆怨公社貼出一段影片，內容可以看出他開車在得來速排隊時竟遇到「一輛白車」光明正大無恥插隊，結果被他跟後方車輛以「喇叭聲攻擊」，現場影片PO出後，這一波正義喇叭聲讓許多網友都嗨喊，「這叭聲真療癒！」、「喇叭就是要這樣用的啊....」。

事發在內湖一家麥當勞，該名網友的貼文還指出，「你再插嘛～～～～亂來！！！」，「我遇到這種的都不會客氣的，而且那個出入口很窄，只能一台車過！要進去裡面得Ｘ速大家都還在排隊，同時有車買好要出來.....他這樣插，同時被兩台車叭剛好而已！要出來那台車還搖下車窗幹譙～～～(療癒啊！)

請繼續往下閱讀...

▲影片只有短短47秒，卻引起許多網友的討論。（圖／翻攝自爆料公社）

根據影片內容可看出，該輛插隊的白車被長達15秒的喇叭聲連環攻擊後，開始採取「倒車策略」，卻被剛好從得來速出口駛出的車輛搖下車窗幹譙，雖然影片只有短短47秒，卻引起許多網友的討論。

許多網友看完影片後，內心的正義之魂都燃起並表示，「以為他自己最聰明不用排隊。」、「這叭聲真療癒！」、「喇叭就是要這樣用的啊....」、「跟我一樣，我遇到這種的絕對讓他喇叭聲聽好聽滿！」、「充分展現喇叭正確的使用方式！」、「插車的最討罵沒品。」

▼許多網友看了影片嗨喊「這叭聲真療癒！」（影片取自YouTube／爆料公社5.0）