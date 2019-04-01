紅貴賓關車裡太陽直曬熱癱！　網怒譙車主：你中午在車上試試

▲紅貴賓大熱天正中午被飼主關在車內。（圖／取自臉書爆料公社）

地方中心／綜合報導

一名陳姓女子在臉書爆料公社貼文，3月31日她吃完午餐準備出門，經過一台轎車發現車內無人裡面有隻「紅貴賓」，陳女見紅貴賓不斷滴著口水感覺相當熱，直批「這些透氣的小窗子對正直中午的車子來說根本沒有屁用」，並說「若以為我是放屁，你可以自己在中午在車上試試喔」。陳女最後打電話報警處理。

陳女31日貼文，她表示自己住在台南市東山區，當天吃完飯準備出門，經過一台轎車發覺車內有東西晃過，仔細一瞧才發現裡面有一隻紅貴賓，陳女指出，「這麼熱的天氣，還把貴賓關在車裡，雖然有開小窗戶但是狗狗還是會過熱死亡，怎麼現在還有人做這種事？」

▲網友爆料，某車主將紅貴賓獨留在車內，只留一小扇窗。（圖／取自臉書爆料公社）

陳女強調，她本身有養寵物，所以很心疼車上那隻紅貴賓，並不是因為金錢才向警方報警。陳女也說當時那隻紅貴賓在車內狂滴口水，看的出來相當熱，並說「3月31日中午在台南的天氣大家可以估狗一下，這些透氣的小窗子對正直中午的車子來說根本沒有屁用！若以為我是放屁，你可以自己在中午在車上試試。」

▲紅貴賓大熱天待在車內，不斷滴口水相當熱。（圖／取自臉書爆料公社）

此事一曝光，網友也議論紛紛，留言表示「快救牠出來」、「會脫水」、「還是養貓好了！至少不用帶出門」、「動保團體快出來處理」；網友也抨擊紅貴賓飼主，「因為沒帶腦出門」、「太陽直射車子，我坐在車上窗戶開這樣也是超熱的！」、「停在陰涼處就算了，太陽底下是怎樣」。