「海帶為什麼要打結？」200萬人好奇　資深菜販揭3原因：增加口感

▲海帶。（示意圖／翻攝自百度百科）



記者施怡妏／綜合報導

吃了這麼多年的海帶結，是否曾想過，為什麼它總是打了結？有網友好奇發問，引來廣大回響。對此，資深菜販廖炯程曾幽默解釋，這顆「海帶蝴蝶結」不只是裝飾，背後可是藏著實用的生活智慧，不僅可以避免沾鍋、方便夾取，還可以增加口感，「打過結的海帶在咀嚼時會更Q、更紮實。」

海帶打結3大原因曝光

一名網友在Threads好奇問「很好奇一個問題，海帶這個結到底是人打結的，還是機器打結的？」貼文隨即掀起熱烈討論，吸引近200萬次瀏覽。底下有網友留言，「以前人工比較多，現在9成9都是機器打的」、「我家靠近果菜批發市場，小時候很多鄰居家都在做代工，海帶打結、穿牙籤」。

針對這項話題，資深菜販廖炯程曾在臉書分享，帶結並非天然生成，而是經過人工加工打結而成，海帶在採收時是整大片、像布一樣柔軟的褐藻，經過熱水燙洗、日曬風乾後成為乾貨，再泡發回軟、裁剪成細長條狀，才會進入打結工序。

他指出，工廠內的資深大姐們一手抓海帶、一手翻腕打結，再快速裁切，一秒鐘就能完成一個漂亮的海帶結。

避免沾鍋、方便夾取、增加口感



至於為何一定要「打個結」，廖炯程整理出多個原因，包括避免水煮時海帶平貼鍋底而燒焦，也能讓海帶在湯鍋中翻滾不黏鍋；此外，海帶含有可溶性海藻膠，煮後容易滑手，打結後變得立體，更方便用筷子或湯匙夾取。口感上，打結也讓海帶在咀嚼時更Q彈、層次更豐富。

廖炯程也分享，海帶結只要泡水回復、川燙去腥，就能用來滷、炒、涼拌或煮湯，搭配麻油薑絲、醋溜蒜香或滷味配料都相當合適。他也笑說，下次吃到海帶結時，不妨在心裡感謝那雙替海帶打結的手，因為多了這個「結」，讓料理更方便，也多了一則生活冷知識。