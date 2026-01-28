　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中雞場隱匿禽流感大量死亡　防檢署：依法全數撲殺不予補償

▲▼豐原蛋雞場出現禽流感個案，台中市府成立前進指揮所、完成消毒撲殺並將依法開罰。（圖／台中市政府提供）

▲台中市豐原區有蛋雞場出現禽流感，中市府完成消毒撲殺並將依法開罰。（圖／台中市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

台中市豐原區某蛋雞場近日驚傳大量雞隻異常暴斃，經台中市農業局採樣送驗呈現「禽流感陽性」，卻傳出業者已自行撲殺或掩埋雞隻。農業部防檢署今（28日）指出，該處養雞場共7000隻蛋雞將會全數撲殺，若業者被發現隱匿禽流感疫情，最高可罰100萬元，且撲殺禽隻也不會補助，提醒若有疫情切勿隱瞞。

台中市豐原區某蛋雞場驚傳大量雞隻異常暴斃，台中市長盧秀燕今受訪證實，經過農業局採樣送驗，結果呈現H5N1「禽流感陽性」。台中市府已緊急成立前進指揮所，將會針對案場約7000多隻雞全面撲殺，並追蹤已流出的雞蛋進行下架銷毀。

對此，農業部防檢署副署長傅學理指出，根據台中市農業局資料，檢驗後確實為H5N1高病原禽流感，該蛋雞場約有7000多隻蛋雞，已發病死亡約1700隻，台中市農業局會全面撲殺所有蛋雞，防檢署也會要求台中市政府加強相關消毒措施。

外傳該業者自行撲殺或掩埋約1700隻雞隻，傅學理表示，根據台中市府資料，業者的確有隱匿訊息狀況，根據《動物傳染病防治法》規定，可對業者處以5萬至100萬元罰鍰，所撲殺的禽隻也不會補償，並可能被追究後續疫調與擴散責任，所以防檢署一再宣導，若發生禽流感切勿隱匿，否則除了被罰撲殺不補助，還可能被開罰。

傅學理表示，因為候鳥遷徙關係，每年1、2月是禽流感高峰期，防檢署除了和野鳥學會等民間團體共同監測野鳥排遺，提醒相關業者要留意並做好相關防治工作。

01/26 全台詐欺最新數據

01/26 全台詐欺最新數據
524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

禽流感防檢署台中

