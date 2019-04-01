「我們的寶貝女兒...」小王登門貼海報　人妻偷吃賴不掉

▲高雄市一名蘇姓婦人在與陳姓前夫的婚姻期間，和一名李姓小王發生性行為被抓到。（圖／翻攝自pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄市一名蘇姓婦人與陳姓前夫離婚隔月後，和一名李姓小王發生性行為，沒想到李姓小王在蘇女家的大門張貼海報，寫道「我們的寶貝女兒再5個月亦將來到這世上」，被陳男抓到，陳男便指控李男在他與蘇婦婚姻期間偷吃，法院判李男和蘇女共同賠償25萬元。

根據《自由時報》指出，蘇婦與前夫陳男因工作關係，相隔高雄、桃園兩地。2017年8月1日，蘇婦因個性不合、感情不睦，北上向陳男提出離婚，當天即辦理完離婚登記。陳男指控，同年9月，李男到蘇婦住處張貼大海報，內容寫道「我們的寶貝女兒再5個月亦將來到這世上」，足以證明他跟蘇婦婚姻期間，李男和蘇婦暗中交往，還發生性行為，蘇婦也在同月23日用通訊軟體向他坦言有外遇，因此請求蘇婦和李男分別賠償3萬和22萬元。

蘇婦反擊表示，李男雖張貼海報，但無法證明她與李男有發生性行為，並聲稱李男是把她和陳男所懷胎兒視為自己子女意思，並沒有和李男發生性行為。

法官指出，海報寫道「我們的寶貝女兒再5個月也將來到這世上報到，別讓她去承受我們種下的惡因與惡果，今天你所做事與處事的態度，過往的我，你早已黏在牆上，今天我沒作任何動作 ，是還疼惜妳，還會待念妳是孩子的娘」等語。

經法官審理，該海報還張貼蘇婦與陳男所生的未成年兒童照片，並將刀插在他頭上，可見李男對陳童無善意，推論不可能對蘇婦及陳男所生的陳童視同己出，因此不採信蘇婦說詞，並回溯推算受胎時間，認定蘇婦與李男確實有發生性行為，審酌2人社經地位及經濟狀況，認為蘇婦及李男應分別賠償陳男3萬及22萬元。

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