賈永婕是選北市長黑馬？學者搖頭　點名最可能人選「還是她」

日前攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓台灣地標再度躍上國際，101董事長賈永婕的勇氣備受肯定，不少人拱她選台北市長，連立委王世堅也誇她是人才。對此，學者鈕則勳教授分析，「最可能的人選還是鄭麗君」，101董事長賈永婕是黑馬人選的機率「其實非常低」。

鈕則勳在粉專表示，民進黨推出來選台北市長的人選，「最可能的人選還是鄭麗君」，至於近期被點名的101董事長賈永婕，他則認為機率「其實非常低」。因為候選人不可能是即興拋出，而是必須放在整體戰略脈絡下觀察，從近期一連串政治動作來看，鄭麗君顯然早已被鋪排在關鍵位置上。

賈永婕會成黑馬？鈕則勳搖頭：她不會有意願

鈕則勳指出，外界傳出賈永婕可能成為黑馬，但關鍵在於「賈永婕自己絕對不會有意願，她自己也說過」。他分析，賈永婕之所以被點名，主要是因為極限運動家霍諾德成功攀登台北101所帶來的話題熱度，「只要這話題淡了，一切也就回歸平淡」，並非真正的政治布局。

他也直言，若硬推賈永婕參選，與其說是派出「奇兵」，不如說是綠營在台北市長選戰「已經無牌可打」。鈕則勳認為，只靠話題聲量來做選戰配置，「絕對不是宏觀的戰略，而是即性的戰術操作而已」，難以支撐一場大型選戰。

綠營鋪排 定位鄭麗君為「台北關稅談判大功臣」

相較之下，綠營早已開始為行政院副院長鄭麗君進行「鍍金身」，與拉抬政治能量的鋪排。包括行政院長卓榮泰親自到機場接機，以及總統賴清德、卓榮泰多次對鄭麗君的公開肯定，甚至將她定位為「台美關稅談判的大功臣」，這些都不是偶然，而是以政績為基礎的系統性布局。

鈕則勳總結，候選人出線一定有清楚脈絡，「不可能是即性之舉」，而是必須考量後續整體操作與戰略搭配，「絕對不是以一個單點就能突破」。