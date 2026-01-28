台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

▲日本東京消防廳教官到新北市消防局進行3週交流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局為了提升防救災實力，與日本東京消防廳展開深度技術互惠。繼2025年10月新北遴派教官赴日後，東京消防廳3名資深教官也在昨（27日）正式受邀抵台，展開為期3週的指導授課。這場橫跨21天的跨國交流，不僅聚焦救災戰術的精進，更象徵台日兩國在「危機管理網」框架下的緊密合作情誼。

日本交流團隊由東京消防廳第8方面本部「救助機動部隊」部隊長、消防司令木之元謙一郎擔任帶隊官。這支在日本極具實戰經驗的機動部隊，此次將深入新北市各特種災害特搜專隊及外勤大隊，與一線基層消防員進行戰技戰術對接。

交流課程地點遍布新北市各行政區，日籍教官除了親自下場參與技術訓練，更特別安排「座談會」環節。透過近距離座談，日方教官將分享日本消防體系的嚴謹訓練流程及重大災害救災實務，讓新北消防員能在實作之外，也吸取日方的危機管理思維。

新北市作為危機管理網（Network for Crisis Management）的會員城市，長期與東京消防廳維持密切夥伴關係。消防局局長陳崇岳指出，日本的救助技術在國際間享有盛譽，去年派出的6名種子教官回台後已播下精進的種子，本次邀請日方教官來台，則是為了更進一步驗證學習成效。

新北市消防局長陳崇岳表示，本次為期3週的研修行程，除了戰技層面的提升，核心目的在於深化台日間的消防情誼。透過長期且穩定的教官互訪制度，新北市已逐步建立起具備國際視野的精銳消防特搜能量。