　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

▲▼日本東京消防廳教官到新北市消防局進行3週交流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲日本東京消防廳教官到新北市消防局進行3週交流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局為了提升防救災實力，與日本東京消防廳展開深度技術互惠。繼2025年10月新北遴派教官赴日後，東京消防廳3名資深教官也在昨（27日）正式受邀抵台，展開為期3週的指導授課。這場橫跨21天的跨國交流，不僅聚焦救災戰術的精進，更象徵台日兩國在「危機管理網」框架下的緊密合作情誼。

日本交流團隊由東京消防廳第8方面本部「救助機動部隊」部隊長、消防司令木之元謙一郎擔任帶隊官。這支在日本極具實戰經驗的機動部隊，此次將深入新北市各特種災害特搜專隊及外勤大隊，與一線基層消防員進行戰技戰術對接。

交流課程地點遍布新北市各行政區，日籍教官除了親自下場參與技術訓練，更特別安排「座談會」環節。透過近距離座談，日方教官將分享日本消防體系的嚴謹訓練流程及重大災害救災實務，讓新北消防員能在實作之外，也吸取日方的危機管理思維。

新北市作為危機管理網（Network for Crisis Management）的會員城市，長期與東京消防廳維持密切夥伴關係。消防局局長陳崇岳指出，日本的救助技術在國際間享有盛譽，去年派出的6名種子教官回台後已播下精進的種子，本次邀請日方教官來台，則是為了更進一步驗證學習成效。

新北市消防局長陳崇岳表示，本次為期3週的研修行程，除了戰技層面的提升，核心目的在於深化台日間的消防情誼。透過長期且穩定的教官互訪制度，新北市已逐步建立起具備國際視野的精銳消防特搜能量。

▲▼日本東京消防廳教官到新北市消防局進行3週交流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼日本東京消防廳教官到新北市消防局進行3週交流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468
快訊／新名單！　4檔股「抓去關」
陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭
2男大生「噴飛水溝、掛鐵網」　鮮血直滴雙亡
中國下令　禁抖音團播主「過度美顏」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」　鮮血直滴雙亡

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

桃市綠議員游吾和詐349萬助理費　出庭喊冤：聘助理和服務選民

台13線驚悚雙亡！機車撞電桿2年輕男噴飛　1人掛屍半空中鐵絲網

嘉義市府工務處科長涉貪！虛假工程招標圖利廠商　檢調大規模搜索

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

找泰國妹走私毒品！市值6600萬大麻磚被扣　竹聯齊興會等4人羈押

金錢豹總裁逃亡1105天！突遞狀願投案　美國轉機2次落地台中被逮

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」　鮮血直滴雙亡

警官拍肩問「有酒嗎」挨告性騷遭記申誡　酒促妹索15萬和解破局

守護全國51監所6萬多名收容人　矯正署長送蘋果為第一線打氣

暗夜保命符！金門志工團出動　深入社區為身障家庭裝住警器

桃市綠議員游吾和詐349萬助理費　出庭喊冤：聘助理和服務選民

台13線驚悚雙亡！機車撞電桿2年輕男噴飛　1人掛屍半空中鐵絲網

嘉義市府工務處科長涉貪！虛假工程招標圖利廠商　檢調大規模搜索

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468萬元

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

胡椒粉開封沒冰恐吃進致癌物！ 譚敦慈揭調查結果示警

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

更多熱門

相關新聞

花蓮社大走讀宜蘭舊城女路　建立互助夥伴關係

花蓮社大走讀宜蘭舊城女路　建立互助夥伴關係

為落實深化終身學習體系與公民參與實踐，花蓮縣政府於115年1月22日至23日，帶領花蓮縣社區大學團隊前往宜蘭縣進行交流參訪。此次主題以「走讀課程落實公民行動」為核心主軸，聚焦女性歷史、在地文化與社區大學課程發展，透過實地走讀與經驗分享，強化跨縣市社大之間的學習連結。

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

台東青年赴馬來西亞居林交流

台東青年赴馬來西亞居林交流

新北消防奪總統盃黑客松獎　無人機將開「空中血路」

新北消防奪總統盃黑客松獎　無人機將開「空中血路」

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

關鍵字：

新北市消防局東京消防廳交流危機管理網

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面