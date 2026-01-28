　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小時候「車上1舉動」被爸媽激動大罵　萬人爆共鳴：長大陰影還在

▲開車、獨處。（示意圖／達志影像）

▲小時候只要開車內車燈，爸媽立刻抓狂。（示意圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

一開就被罵！一名網友表示，小時候在車上想打開車頂的小燈，爸媽就會激烈制止，讓他一直以為這是不能碰的禁忌。文章引發萬名網友共鳴，「爸媽吼到我都長大了...陰影還在」、「爸媽都內建同個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」、「我就是開了...隔幾天車子沒電」。

一名網友在Threads好奇求問，印象中小時候搭家裡的轎車，只要一伸手打開車頂小燈，爸媽反應都會異常激烈，語氣彷彿發生什麼大事，讓原PO從小到大都以為「車內燈是不能碰的禁忌」。

超多人被罵過！開車內燈成了童年禁忌

貼文曝光後，一票網友坦言，開車內燈彷彿犯了大罪一樣，「我以前以為只要開了那個燈，就會被壞人射殺之類的，到底是誰把這個想法植入我腦中的」、「每次我媽都會喊得...好像開了燈那秒我爸就變瞎子了，直到自己學會開車才發現，根本沒差啊」、「父母這行為真的是惡夢，吼得好像全家瞬間破產一樣，長大了陰影都還在」、「原來全台灣的爸媽都內建同一個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」。

也有人解釋，「下車忘記關，車子會沒電」、「我爸小時候一直跟我說：你開一下電瓶很快就沒電....然後長大後自己學了這類的專業才知道開一下下根本沒差」、「我就是開了...隔幾天車子沒電」。

更釣出內行解釋，「白天還好，晚上突然一亮，眼睛會短暫無法適應外頭的黑，這樣很容易出事」、「1.突然變亮會無法適應，2.會影響前擋風玻璃的視線之外，也會影響中間後照鏡的視線，增加事故率」、「我曾經在高速公路上因為開著室內燈被公路警察攔下來勸導」。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

