小時候「車上1舉動」被爸媽激動大罵　萬人爆共鳴：長大陰影還在

一開就被罵！一名網友表示，小時候在車上想打開車頂的小燈，爸媽就會激烈制止，讓他一直以為這是不能碰的禁忌。文章引發萬名網友共鳴，「爸媽吼到我都長大了...陰影還在」、「爸媽都內建同個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」、「我就是開了...隔幾天車子沒電」。

一名網友在Threads好奇求問，印象中小時候搭家裡的轎車，只要一伸手打開車頂小燈，爸媽反應都會異常激烈，語氣彷彿發生什麼大事，讓原PO從小到大都以為「車內燈是不能碰的禁忌」。

超多人被罵過！開車內燈成了童年禁忌



貼文曝光後，一票網友坦言，開車內燈彷彿犯了大罪一樣，「我以前以為只要開了那個燈，就會被壞人射殺之類的，到底是誰把這個想法植入我腦中的」、「每次我媽都會喊得...好像開了燈那秒我爸就變瞎子了，直到自己學會開車才發現，根本沒差啊」、「父母這行為真的是惡夢，吼得好像全家瞬間破產一樣，長大了陰影都還在」、「原來全台灣的爸媽都內建同一個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」。

也有人解釋，「下車忘記關，車子會沒電」、「我爸小時候一直跟我說：你開一下電瓶很快就沒電....然後長大後自己學了這類的專業才知道開一下下根本沒差」、「我就是開了...隔幾天車子沒電」。

更釣出內行解釋，「白天還好，晚上突然一亮，眼睛會短暫無法適應外頭的黑，這樣很容易出事」、「1.突然變亮會無法適應，2.會影響前擋風玻璃的視線之外，也會影響中間後照鏡的視線，增加事故率」、「我曾經在高速公路上因為開著室內燈被公路警察攔下來勸導」。