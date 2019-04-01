按摩女控訴被男客欺負　完事去結帳「下次記得指定我」

▲按摩會館女師傅告男客性侵，但監視畫面拍下2人一起結帳，女師傅還說「下次再來記得指定我。」（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

台北市陳姓男子被控於按摩會館內性侵一女師傅，不過包括會館櫃台人員證詞及監視錄影畫面顯示，女師傅和陳男密會1小時後一起結帳，還報了自己的編號，表示「下次再來要指定125號」，讓法官認為，與女師傅所指稱遭性侵後的表現有違常情，判決陳姓男子無罪，全案可上訴。

陳姓男子被控於2017年12月下午，到台北市一按摩會館消費時，要求女師傅進行口交，女師傅拒絕，陳男再拿出2000元，要求「妹妹給弟弟盧幾下」，女師師傅答應，沒想到陳男趁女師傅脫下內褲後，強壓性侵得逞。

陳男辯駁，並沒有強迫、強壓，2人在包廂內進行約1個多小時，完事後，女師傅陪他到櫃檯結帳，向櫃檯人員報編號「125」，還提醒他，下次來消費，記得要指定「125」。

為求慎重，法官傳喚會館的出納及女經理，卻皆證稱，並未發現女師傅有何異常狀況，沒有害怕、恐懼等情緒，女師傅當日還持續工作到晚上12點多。

法官審理發現，不僅證人證詞顯得女師傅的反應有違常理，女師傅於警訊時對過程的描述，也與陳男相互矛盾，落差甚大，顯見證詞有重大瑕疵。加上會館內監視錄影畫面及照片，皆拍下女師傅與陳男一起結帳、送客，也與女師傅的說法有相當大差異，因此以罪證不足，判決陳男無罪，全案仍可上訴。

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