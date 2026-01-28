台中最美「富興工廠」入選文化基地　17家特色店進駐還有防空洞

▲台中「富興工廠1962」入選百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

台中最美老工廠「富興工廠1962」入選百大文化基地，前身是國民品牌雪芙蘭的誕生地，如今成為特色文化聚落，集結餐飲體驗、藝文展演場域、二手書店及古物、花藝、選物等17個品牌商家，還有2家米其林餐廳；除了建築空間本身值得探索，甚至有「防空洞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中「富興工廠1962」前身為1931年創立的「盛香齋」。（圖／記者林育綾攝）

● 老工廠變身文化聚落

文化部長李遠今（28）日參訪台中「百大文化基地」，其中位於舊城區的「富興工廠1962」，環繞著「生活美學」概念而生，5大場域包括生活美感實踐空間、設計創意產業基地、餐飲體驗、藝文展演場域、開放空間等。

內部集結17個品牌商家，包括二手書店及古物、台中唯一雜誌圖書館、花藝、選物等，甚至有2家入選米其林指南的餐廳。同時，各式的藝文活動，如攝影展、模型展、設計師之夜、畫展等，也在空間中發生。

▲▼內部集結17個品牌商家，包括二手書店及古物。（圖／記者林育綾攝）



● 雪芙蘭誕生地

「富興工廠1962」前身是1931年創立的「盛香齋」，專營林森美髮霜及面霜；戰後更名為「盛香堂」，成為首間通過政府立案的化妝品工廠。1962工廠正式落成，成為直到今日還是大家愛用的國民品牌「雪芙蘭」的誕生地。

▼台中「富興工廠1962」前身也是雪芙蘭的誕生地。（圖／記者林育綾攝）

隨著產能持續增加，盛香堂於1970年代將工廠搬遷至今日大慶車站附近新址，而位於復興路的工廠拉下鐵門，逐漸淡出民眾視野。

▲▼台中「富興工廠1962」內有17個品牌。（圖／記者林育綾攝）

「富興工廠1962」文創聚落總監許清皓說，2021年清筑設計團隊投入工廠建築空間的修復，他意外開啟「斜槓」經營之路。他引用席德進的話，「老屋像一位老人，等待被拍拍他的肩膀。」藉由故事、場域，發掘很多很有意思的過往，也就像廚師一樣，把這個地方變成菜單，讓更多人來了解。

取名「富興工廠」除了是所在地復興路的諧音，也代表「富」有的理念與創意，以及「興」起老屋的新價值，象徵這座老工廠不論是在時尚、文創產業，始終走在時代的浪潮前端。

▼「富興工廠1962」內部集結17個品牌商家，包括花藝、選物等。（圖／記者林育綾攝）

▲內部還有防空洞。（圖／記者林育綾攝）

● 復刻男士理髮廳成亮點

最特別的是，聚落3樓有一間完全復刻過去男士理髮店場景的「俐落男士理髮廳」，主理人路易斯特地到盛香堂工廠，找到另一個知名品牌「賓士」髮乳、洗髮水等產品。

▲▼復刻過去男士理髮店場景的「俐落男士理髮廳」。（圖／記者林育綾攝）

理髮廳為男士限定，裡頭還有號稱「理髮椅界的愛馬仕」不開放對外使用，但其他座椅的皮革、整體氛圍都十分講究。

李遠提到，賓士產品在他的年代，是每個台灣男生一定都會用到的，「油頭粉面」的味道也成為紳士象徵的代表，不過當年他留平頭，也沒有錢，所以沒有使用過。

李遠也分享，「富興工廠1962」與其他文化基地最大的不同是，它連結了歷史，一邊保留從日治時期到戰後的美容產品、歷史連結，卻以非常現代的經營方式呈現，展現了文化基地與土地及時代連結的意義。

▲台中「富興工廠1962」入選百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）



●下一步「文化園區」計劃

除了「富興工廠1962」，台中還有「中央書局」入選百大文化基地。李遠說，下一步他希望開始推動「文化園區」計畫，台中的舊城區將會是一個重要起點，包含百大文化基地，以及文化部的文化資產局、國家漫畫博物館等，當台中舊城區整合起來後，將不只是一個點，而是一個具有歷史意義的區域。

富興工廠1962

地址：台中市東區復興路4段37巷2號（復興路4段，第一銀行巷口進入）

營業時間：周二至周日11:00-20:00（周一休館）