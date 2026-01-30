共軍大清洗「習信任感受損」　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

▲ 從張又俠落馬看中共軍權危機，寇健文分析幹不信任感崩離，未來補位幹部與習距離遠更遠。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

政大國際關係研究中心今（30）日舉行座談會，探討中共軍委副主席張又俠、參謀長劉振立落馬對兩岸局勢的影響。政大東亞所特聘教授寇健文分析，這場軍方大清洗重創習近平威信，並使其陷入「深宮內院」般的權力孤立。由於關鍵軍事職位目前仍有缺額，內部正處於權力重整期，寇健文認為這在客觀上暫緩了台海發生重大衝突的壓力，但在指揮鏈條尚未穩固前，北京對重大戰爭決策將轉趨審慎，不過灰色地帶的日常干擾仍不會停歇。

政大國關中心今30日舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對近期中共解放軍高層出現重大的人事異動，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查，引發外界對其軍事權力運作、軍隊治理以及對台政策走向的高度關注。本座談會邀請政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢、國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、國防大學中共軍事事務研究所馬振坤。

近期中共軍方爆發前所未有的「大清洗」，大陸國防部於2026年1月24日證實，中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查。這場風暴不也讓中共二十大選出的軍委班子幾乎「團滅」，引發國際社會對解放軍戰力穩定性、信任性及未來對台戰略變動的高度關注。

針對解放軍人事大清洗，國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文首先指出「信任感」。他分析，這起事件讓解放軍最高領導人的「威信」毫無疑問的會受損。軍方不滿情緒也存在，甚至在中共內部領導階層不滿的情緒一定存在。

寇健文進一步分析，因為這些事件發生在習近平長期執政之後，已無法歸咎於前任領導者，內部經營階層及軍方的不滿情緒正在蔓延。更深層的危機在於，隨著習近平早期長期信任、親自提拔的親信被清除，後續補位的人選與領導核心的距離將越來越遠。

▲ 政大國關中心舉行「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，針對解放軍建軍以來最大人事大變動，以及對台影響進行分析 。（圖／記者任以芳攝）

寇健文舉例，過去如蔡奇、李強等官員，大多是習近平早期親自認識並長期共事的對象，隨著早期長期信任、親自提拔的親信被清除，往後後續補位新一代幹部的遞補，新任官員多是透過人事部門或他人薦舉，與領導核心的距離將越來越遠。

寇健文認為，這一連串的人事風暴把習近平推向古時皇帝「深宮內院」的孤立感，對一線官員及基層實況的了解程度轉趨有限，恐怕形成權力運行中的資訊斷層。

談及外界最關心的武力侵台時間表，寇健文教授提出自己觀點。他指出，解放軍高級將領連續兩三年的大變動與懲罰，短期內中共將專注於內部人事增補與權力重整，客觀上確實緩解台海可能衝突的壓力。主要原因多位軍委委員仍有缺額待補，包括關鍵的「軍委聯合作戰指揮中心」也沒有補增完畢。

儘管台海風險暫緩，寇健文提醒，只是「暫時、局部性」，即使解放軍高層動盪期，日常軍事行動不會未停歇，例如無人機近期依然侵擾我方南沙海域。這顯示一般的例行性軍演與灰色地帶干擾行動，並不受高層人事重組影響。

寇健文總結，這段人事重整期為國際社會提供了觀察窗口，解放軍整體的軍事現代化方向不會改變，指揮鏈條未穩固前，北京在採取重大戰爭決策時將更趨審慎。