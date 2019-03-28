多情女迷戀天菜交警　斑馬線上假摔求援手　只為搭訕

▲多情女奔向魏姓交警時，突然摔倒在地上，同時伸手向對方求救。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

這個年頭不論男女，追求心儀對象時都很積極主動，有時候甚至到了不分場合的地步。陝西西安市一名年輕女子周二(26日)當天為了引起相貌俊俏的24歲魏姓交警的注意，過馬路時故意假裝摔倒，希望引發對方憐香惜玉之心， 扶她一把，藉此認識進而交往，情節就如戲劇《延禧攻略》裡繡坊宫女為了引起富察侍衛注意，故意「仆街」一樣。

然而這「假摔釣帥哥」一幕，剛巧被一輛正在等紅綠燈的計程車所裝的行車記錄器全部拍下。

這名綁著馬尾的女孩，當時從斑馬線上奔向正在執勤的魏姓交警。就在兩人相距約一公尺之際，女方突然摔倒在地上，同時伸手向對方求救。

無奈人算不如天算，半路殺出程咬金：她隨即被一對路過的男女扶起，未能如願跟魏男「牽手」。儘管如此，「馬尾女」仍對魏男仍依依不捨，主動向他要電話，最後被對方以正在執勤，不能使用手機婉拒。

魏男表示，他跟該名女子並不認識，對方離開前還問他「為什麼不扶我？」他只好無奈的回道：「你朋友不是扶你起來了嗎？」

對於這突如其來的艷遇，魏男一點也不動心，全因為他早已有一名相戀多年的女友。交警部門則提醒：「假摔」搭訕的方式不可取，呼籲市民千萬不能把交通安全當兒戲。 影片請看這裡