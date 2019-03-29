影／蹲橋上狂哭！75kg男下秒轉身一跳…竹竿女嚇歪「猛拉10秒」網讚爆

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名體重約為75公斤（150斤）的男子，近日蹲在黃河公路大橋上狂哭，管理處女工作人員見狀後，便前往現場與他溝通，不料男子卻在一瞬間轉身跳下橋，讓工作人員嚇傻趕緊拉住，所幸10秒過後，輕生男就被眾人合力救起，女子用瘦小身軀勇敢救人的影像也被網友大讚「超帥」。

▼男子輕生跳橋，竹竿女嚇歪猛拉10秒。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，這名工作人員名叫金嬋，當她經過黃河公路大橋時，看見有男子蹲在橋上哭泣，因此上前慰問。影像顯示，金嬋靠近男子時，對方突然爬上欄杆，並且毫無顧慮地躍下，她嚇得急忙拉住對方的手，深怕憾事發生，許多人看到後也衝上來幫忙，最終男子才保住性命。

體重約45公斤的金嬋說，男生體重大概有150斤（約75公斤）左右，她獨自拉了男子近10秒的時間，「當時沒啥感覺，後來過了一天之後渾身疼痛。」警方獲報到場後，聯繫男子的同事將他接走，輕生原因目前還在調查當中。

▼路人見狀紛紛跑來幫忙。（圖／翻攝自梨視頻）



金嬋英勇救人的影像很快就被網友瘋傳，大家紛紛讚賞「救人一命，功德無量」、「很厲害的女孩」、「腎上腺素發揮很大作用」、「這力氣很可以！」、「救人一命必有後福」、「最美的天使」、「要是被拖著下去就危險了，好勇敢」、「好人一生平安」。

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